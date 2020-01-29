Bu da kaçar mı!
Adanaspor'un deplasmanda Eskişehirspor ile oynadığı mücadelede Furkan Özçal öyle bir gol kaçırdı ki izleyenler şaştı kaldı.
Adanaspor'un deplasmanda Eskişehirspor ile oynadığı mücadelede Furkan Özçal öyle bir gol kaçırdı ki izleyenler şaştı kaldı. Sağdan gelişen atakta Furkan arka direkte bomboş kaldı. Kalede kaleci de yoktu ancak meşin yuvarlağı kısa mesafeden auta vurdu.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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