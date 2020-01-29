Bu da kaçar mı!

Adanaspor'un deplasmanda Eskişehirspor ile oynadığı mücadelede Furkan Özçal öyle bir gol kaçırdı ki izleyenler şaştı kaldı. Sağdan gelişen atakta Furkan arka direkte bomboş kaldı. Kalede kaleci de yoktu ancak meşin yuvarlağı kısa mesafeden auta vurdu.