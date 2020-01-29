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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Bu da kaçar mı!

Bu da kaçar mı!

'un deplasmanda ile oynadığı mücadelede öyle bir gol kaçırdı ki izleyenler şaştı kaldı.

'un deplasmanda ile oynadığı mücadelede öyle bir gol kaçırdı ki izleyenler şaştı kaldı. Sağdan gelişen atakta Furkan arka direkte bomboş kaldı. Kalede kaleci de yoktu ancak meşin yuvarlağı kısa mesafeden auta vurdu.

  1. 29.1.2020
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