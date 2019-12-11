Hatay mutlu ve huzurlu - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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mutlu ve huzurlu

Hatay mutlu ve huzurlu

'da keyifler yerinde. En yakın takipçisi Akhisar ile puan farkını 5'e çıkaran 'da "Hızlı bir oyun ile 3-0'lık galibiyet aldık. Mutluyuz, huzurluyuz. Bu şekilde devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'da keyifler yerinde. En yakın takipçisi Akhisar ile puan farkını 5'e çıkaran 'da "Hızlı bir oyun ile 3-0'lık galibiyet aldık. Mutluyuz, huzurluyuz. Bu şekilde devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
  1. 11.12.2019
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