18 yıldır aynı hikaye

Fenerbahçeliler 18 yıldır aynı şeyleri dinliyor. Ama 3 aydır maç yapmayan bir Rus takımı gelip seni eliyor. Hem de tereyağ gibi hakemle.



Aslanım, koçum, sen en büyüksün. Biz şike yapmadık. Herkes şike yaptı. Hakem hakkımızı yedi. Herkesi mahkemeye vereceğiz. Futbol Federasyonu'nda Beşiktaşlı kimse kalmayacak. Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın istediklerini yapıyor. Tahkim ve Disiplin Kurulu'ndaki bütün Fenerliler istifa etsin. MHK Başkanının acilen istifa etmesi gerekir. Ne yaptımsa F.Bahçe için yaptım. İnşaattan da anlarım futboldan da anlarım. Federasyonun yaptığı ihale geçersiz. İhalede fesat var. Naklen yayınlar böyle yapılmamalı. Bütün takımlar şike yapıyor. Biz temiziz. Hakemler aleyhimize düdük çalıyorlar.



Bunlar benim hatırladığım cümlelerin bir kısmı. 18 yıldır bunları dinliyoruz. 18 yıl sonra Krasnodar isimli bir Rus takımı geliyor. 2.5-3 ay lig maçı yapmamış. Doğru dürüst antrenman yapmamış.



Ben dünya yıldızlarını almışım. Tabii bu yıldızlar kime göre. Kendine göre. Çıkıyorlar maça dün gece ne yaptığını bilen takım Rus takımı.

Defansta oyunu daraltıp 4-5 pas üst üste yapıp hücuma çıkan takım Rus takımı. Ters top göndererek depara kalkıp, orta yapıp, şut atan takım Rus takımı. 4 tane top yapamayan takım F.Bahçe. 3-5 pastan sonra aut çizgisine inip orta yapamayan takım F.Bahçe. 60'tan sonra santradan rakip defansın göbeğine top şişiren takım Fenerbahçe. Bu şişirdikleri toplara kafa vurdurup kendi ülkelerinde neredeyse milli takıma seçtirecek oyuncuları yaratan takım Fenerbahçe. Hakemin takdir haklarını dün gece tereyağ gibi kendine kullanan takım Fenerbahçe. Rakibin geldiği pozisyonlarda kalesinde devamlı tehlike gören takım Fenerbahçe.



Doğru dürüst gol pozisyonuna giremeyen takım Fenerbahçe. Böyle tereyağ bir hakemi bulduktan sonra ona yine itiraz eden takım Fenerbahçe.

Böyle bir rakibe elenen takım Fenerbahçe.



SUÇLU TFF OLUR!

Maçın sonuna doğru "Yönetim istifa" diyen kulübün taraftarları Fenerbahçe taraftarları. 18 sene aynı başkanı ısrarla seçen kulübün kongre üyeleri Fenerbahçeliler.

Mutlak suretle dün geceki maçın sorumlusu da bu Futbol Federasyonu olacaktır, bu MHK olacaktır. Bu Disiplin ve Tahkim Kurulu olacaktır. Utanmasalar, sıkılmasalar salı günü bu beyanatı verirler. Ben ne söyleyeceklerini tahmin ediyorum: Vatan, millet, Cumhuriyet. Çünkü bir Cumhuriyet onlarda var. Bizde yok. Bizimki Türkiye Cumhuriyeti...