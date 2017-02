Suçlu idareciler

F.Bahçe Başkanı ve yönetimi yıllardır taraftarı aldattılar. Hep La Fontaine'den masallar!

Suçlu futbolcu veya teknik adam değil, yönetimdir. F.Bahçe'nin futbolu yerlerde sürünüyor.



Türkiye'de şemsiye tersine dönmeye başladı. Ben futbol oynasam, Kasımpaşa'da oynasam Gençlerbirliği'nde oynasam, Antalyaspor'da oynasam Fenerbahçe ile Galatasaray ile kendi sahamda oynamak istemem. Fener'in Galatasaray'ın stadında oynamak isterim. Neden?

Benim seyircilerim benim maçlarıma zaten az geliyor. Fener, Galatasaray statlarına gitsem onların da seyircileri az geliyor. Ben kendi sahamda oynasam gerileceğim. Kötü sonuçta benim seyircim üzerime gelecek. Ama deplasmanda oynarsam onun seyircisi onun üzerine gidecek. Yani ben rahat edeceğim.

F.Bahçe ve G.Saray'a deplasmanda kaybedersem kimse hesap sormayacak.

Kazanırsam "Vay be koçum aslansın" diyecekler. Yeter ki hakemler ortadan düdük çalsınlar. Ortadan kessinler.

Dün hakem Fırat Aydınus'u uzun zamandır görmediğim kadar düzgün düdük çalarken gördüm. Düşünün Fenerbahçe, Kasımpaşa oynuyorlar.

Fener şampiyonluğa oynamaya çalışıyor, Kasımpaşa da düşmemeye. Koca 90 dakikada 1 tane pozisyon var. O da kaleci Volkan ile önündeki defansın anlaşmazlığından doğup Andre Castro'nun gol yapamadığı pozisyon.



Neredeyse uyuyacaktım

Yahu arkadaşlar siz dalga mı geçiyorsunuz.

Ben maçı benim oğlanın evinde seyrettim. Eğer ilk yarıyı üçlü koltukta seyretseydim kesin uyumuştum.

Allah'tan tekli koltukta izledim. İkinci yarının ilk 15 dakikası biraz kımıldadı maç. Ondan sonra gene eskiye döndü ve bitti. Maç 90 dakika oynandı. Sabaha kadar oynansa skor değişmezdi.

Nasıl bir lig bu? Nasıl gelsin seyirci!



Bu zihniyet değişmeli

Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi yıllarca taraftarlarını aldattılar. La Fontaine'den masallar söylediler. Hikayeler dizdiler ve bugünlere geldiler. Aynı başkan ve zihniyet devam ederse Fenerbahçe 10 yıl sonra yine aynı olacak.

Arkadaşlar bunu 8-10 sene önce söylediğimde sevgili Fenerbahçeli seyirciler bana tavır koyuyorlardı. Ama şimdi yolda gezerken şunu görüyorum.

Hepsi yanıma geldiler. Arkadaşlar bu kadar para, bu kadar imkan, bu kadar basın gücü varken Fenerbahçe hâlâ oynadığı futbolla yerlerde sürüyorsa bunun sorumlusunu ben futbolcuda teknik adamda aramam. Yönetimde ararım. Kulübün aynası yönetimdir.

Bakınız kaç cümle kurdum. Maçla ilgili doğru dürüst bir cümle var mı? Orta sahada şu yapıldı, forvet uçsaydı vs. hiçbir şey yok. Neden? Maçta hiçbir şey yoktu da ondan. Olsaydı yazardık.



TOP MU OYNANDI

İbrahim Tatlıses ne demişti: "Urfa'da Oxford mu vardı da biz okumadık" Aynı hesap! "Sahada futbol mu var biz yazmadık" kardeşim. Yerlerde sürünen bir Fenerbahçe.

"Ben buradan 1 puan çıkarayım bana yeter" diyen Kasımpaşa. Ve bu Kasımpaşa düğün halayı gibi güle oynaya geldi 1 puanı aldı gitti. Bazen düşünüyorum futbol maçı mı, futbol tenkidi mi yazıyoruz diye. Yoksa roman mı yazıyoruz. Hiçbirini yazamıyoruz. Orta oyununu size anlatmaya çalıştım.

Dün saat 15.00'te oturup 16.45'te kalktığım maç için kusura bakmayın sevgili okurlar.



NOT: Fenerbahçe için ligde bundan sonra iki tane rakip var. Birisi Antalyaspor diğeri Trabzonspor. Şampiyonluk mu? Havada bulut sen onu unut.