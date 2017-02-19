Şampiyonluk şansı sıfır

Futbolda bu kadar iddialı konuşulmaz ama bu takım şampiyon falan olamaz. Belki ilk 3'e girer.



Galatasaray şampiyon olacakmış! Onu geçin. Olma şansı sıfır. Futbolda bu kadar iddialı konuşulmaz kabul ediyorum ama bu cümleyi söylerken neye dayanarak söylüyorum? Dün geceki sonuca göre değil.

Galatasaray'ın sahadaki mücadelesini ve fizik gücünü gördükten sonra bu kanaate varıyorum. Bu saatten sonra bu takım kondisyon olarak yükleme yapacak hali yok. Hani elbisede prova yaparsınız ya ceketi pantolonu düzeltirsiniz. Belki öyle ilk 3'e girersiniz.

Yeni teknik direktörle eskisinin arasındaki farkı şöyle gördüm.

Eski teknik direktörle futbolcular ayaklarının ucuyla, burnuyla oynuyorlardı.

Hani "Yere düşersek bacaktan kılımız döner" falan diyorlardı.

Şimdi biraz mücadeleye başlamışlar.

O da ne kadar? 60 dakika. Sonrasında güçleri yetmedi. Çünkü bu işler 1 haftada olacak işler değil.

Teknik direktör Tudor açısından da şunu söyleyebilirim. Yeni geldiğin bir takımda ikinci, üçüncü idmanda futbolcuyla mücadele etmeyeceksin.

Bruma'da olduğu gibi. Haa şu olabilir.

Yönetim sana der ki; "Kardeşim bak.

Bu oyuncular teknik adamlarla oynuyorlar.

Bunlarla biz mücadele edemedik.

Teknik adam da bunlara pembe baktı. Seni öyle bir işe getirdik ki eskiden Türkiye'de öğretmenlere söylendiği gibi; eti senin kemiği benim" mi, o zaman başka. Onu bilemeyiz.



Burası Karabük değil

Tudor'un işi zor. Çünkü burası Karabük değil. Tudor'un ne yapacağını görmemiz için 5 hafta yeter. Ama 5 hafta sonra Galatasaray için çok şey geç olmuş olabilir. O da ayrı bir olay.

Buradaki tek olay Galatasaray yönetimidir.

İşi çok başından görüp pansuman yapmadan ameliyat yapıp hastayı sağlığa kavuşturabilirlerdi. Ama onlar hep pansuman yaptılar ve bugünlere gelindi. Şimdi ameliyat yaparsanız ne kadar başarılı olur.

Hasta ne kadar kurtulur, tartışılır.

Bu maç için fazla da söylenecek ve yazılacak bir şey yok maalesef.

İşte bu kadar. Rizespor da bu kadar Galatasaray da bu kadar. Sonuç da bu kadar. Ne demişler: Ne kadar ekmek o kadar köfte.



KALİTESİZ MAÇ

Çaykur Rizespor bildiğimiz gibi onlar da kendi yağlarında kavruluyorlar.

En büyük yıldızları Kweuke yokken Rizespor rakip kalede etkili olmakta zorlandı. Ne zaman ki Galatasaray geri çekildi Rize'nin pozisyonları geldi. Kaliteli bir maç oldu mu? Hayır. Maçı seyrederken heyecanlandık mı? Hayır. Zevk aldık mı? Hayır. Beraberlik bence iki tarafa da yaramadı. Ama iki tarafın da oyununa baktığımızda hangisi kazanırsa diğerine yazık olurdu. O kadar basit.