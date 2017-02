Fenerbahçe maçı seyretti!

Tamam Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı penaltı değil. İyi de Fener'in futbolu futbol muydu? Her zaman düşeş atamazsınız.



Birisi çıksa bana bu maçı anlatsa ben de maçı seyretmemiş olsam derim ki "Hadi ordan benimle dalga geçme. Böyle bir şey olur mu. Fenerbahçe 1-0 önde olduğu ve Bursaspor'un eksik kaldığı maçı kazanamadı mı?" Bakınız, penaltı penaltı mı Fenerbahçe'nin kazandığı.

Hep derler ki 'Pozisyonlarda elini yapıştır veya arkana sakla. Hadi arkaya saklamaya vaktin yok, o zaman da ön tarafına yapıştır." Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru. Peki Bursasporlu oyuncu Jovic'in atılması doğru mu?

Kesinlikle doğru.

Kardeşim senin sarı kartın var, elde bomba oynuyorsun.

Lens'i senin üzerine veriyorlar. Niye?

Çünkü sen atılacak bir madensin. Sanki telefonla emredilmiş gibi tutup Lens'i indiriyorsun, hakem de seni haklı olarak atıyor.

Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

Tam bir tereyağı, her şey lehine. Sen futbol oynamıyorsun ama Bursaspor da oynamıyor.

Rakibin sinirlenmiş, 10 kişi kalmış. Çık ikinci yarı ortada sıçan oyna. Çünkü bir kişi fazlasın. Ortada sıçan futbolcuların antrenman ya da maçtan önce ısınma olayıdır. Ortaya bir kişi alırlar, 5 kişi top çevirir. Ortadaki 1 kişi topu biraz zor alır.



Sadece Alper mücadele etti

Sen biraz top çevirsen Bursaspor'un ön tarafı, arka tarafı, orta sahası yani her yeri dağılacak.

Ama 10 kişi kalmış olan Bursaspor oynamaya başlıyor, Fenerbahçe ise seyrediyor.

Aslında Fenerbahçe'de bir oyuncu isyan ediyor, mücadele ediyor Alper. Bir oyuncu da takımı 10.5 kişi oynatıyor. O da Aatıf.

Peki bütün bunlar olurken Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat ne yapıyor.

O da oyunu seyrediyor. Aynen Fenerbahçeli 10 futbolcu gibi... Yahu kardeşim 'tehlike geliyorum' diyor.

Bursaspor bir gol atsa işi bitirecek, hatta kazanabilir. Sen hâlâ oyuncu değiştirmiyorsun.

İlk oyuncu değişikliğini 82'de yapıyorsun.

Yani beraberliği Bursaspor'a vermek için 10 Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör çabalıyor!

Bursaspor'un kazandığı penaltı, penaltı değil.

Ama Fenerbahçe'nin bu duruma kalmadan maçı 2-0 yapması gerekirdi. Futbolda bu tarz hatalar yaparsan sonunda böyle güme gidersin.

Şampiyonluk da başka bahara kalır.

Bakınız, Fenerbahçe çatır çatır mücadele eden takımlara karşı oynayamıyor. Kibar oynayan takımlara karşı oynuyor. Sert oynayan takımlar da Fenerbahçe'yi bozuyor.

Onun için sarı-lacivertlilerin takkeyi önüne koyup mutlaka düşünmeleri gerekir. 'Biz hatayı nerede yaptık' diye.



HELÂL OLSUN BURSA

Bursaspor seyircisi dünkü Fenerbahçe karşılaşmasında müthişti. Hem tribünü doldurdular hem de 90 dakika takımın arkasında durdular. Helâl olsun. Onlara da bu yakışıyor. Bursaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Altay, Göztepe, Karşıyaka gibi takımlar futbol kültürü olan takımlardır.

Ne yaparsanız yapın bunların köklerini bitiremezsiniz. Bunların her an ayakta kalmaları Türk futbolunu ileri götürür. Bursaspor'un stadı çok güzel gözüküyor. Yeni stat ama zemin, stat kadar güzel değil. Herhalde yeni sezonda bu soru çözeceklerdir.