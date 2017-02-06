İkisini de at gitsin!

Bu maç uzun zaman konuşulacak bir maç... Sonunda lig maçlarına da tesir edeceği kesin. Bir düşünün bu olaylar nereden geliyor? Başkanların verdiği sorumsuz beyanatları hatırlayın. Buna, bu tarz işler yapan tüm başkanlar dahil.

Beyanatlar veriliyor, hedefler gösteriliyor.

Maçtan önce F.Bahçe taraftarını getiren otobüsler parçalanmış. Bu gerginliğin sebebi hep o açıklamalar. Sonra maça geliyoruz... Van Persie ile Tosic birbirine dalıyorlar. İkili pozisyonlar var...

Yani kazanın altına odun atılmaya başlandı.

Fokur fokur kaynıyor ortalık!

Ama şunu söylemeliyim. Van Persie'nin Tosic'le girdiği pozisyondan önce atılması lazım. Oğuzhan'la diyaloğa giriyor, tükürerek konuşuyor hafiften.

İtişiyor, dalaşıyor. Sonra dönüyor tribünlere dil çıkarıyor. Araştırın bakalım tribünlere dil çıkarmanın manası nedir Hollanda'da, Almanya'da... Son derece kötü bir anlam taşır o hareket. Araştırıp bakın! Sonra dönüyoruz Tosic atılıyor.

Tosic'in yaptığı hareket kesinlikle kabul edilemez. Sen kalk hakeme itirazını yap, kartını iste. Adama gidip kafa atarsan, kırmızıyı yersin. Ama ondan önceki pozisyonlarda kart görmesi gereken Persie, o olay öncesi yaptığı hareket nedeniyle de kırmızı kart görmeliydi.

Van Persie'nin Tosic'e gelişi, hareketi de kırmızı kart. Eğer Ali Palabıyık, Tosic ile Persie'ye kırmızı kart gösterse o an, maç pırıl pırıl devam edecekti. Adil olacaksan ikisine de göstereceksin!

İkisini atsan adaleti sağlarsın. Ama o pozisyonda bir tarafı atarsan terazi bozulur.

Ama Ali Palabıyık'ın beğendiğim bir tarafı var. Tek hatada kaldı. Yani yaptığı ilk hatanın etkisinde kalmadı.

Maçın özeti şu; Profesyonel Robin Van Persie, amatör Tosic'i oyundan attırdı.

F.Bahçeli oyuncular bu karttan sonra oyunu çomaklamaktan vazgeçti. Yani rakibi istedikleri kıvama getirdiler. 10 kişi kalan Beşiktaş üstlerine gelemedi, bir poziyon bulup golü de buldular. Sonra Persie gidip golü atıyor, maçı bitiriyor.

Bakınız! Tosic atılıyor... Devre arası oluyor. İki takım oyuncuları soyunma odasına giriyor. Çıkışta herkes sakin. Tribünden seyirci sahaya atlıyor. Bozuk paralar, su bardakları atılıyor. Milletin kafası yarıldı yuha maçta. Bu gerginliği tırmandıran kim? Bazı başkanlar... Onlara sözüm... Yazık değil mi Türk futboluna.

Size soruyorum!



HAKEM DEDİĞİN KARTLA KONUŞUR

Hakem nerede hata yaptı?

Bir kere hakem sahaya futbolcularla konuşmak için çıkmaz.

Kartlarıyla konuşur, kararlarıyla konuşur. Ne oldu maçta?

Gerginlikler yaşandı, oyuncular tartıştı. Hakem ne yaptı?

Futbolcuların arasına girip konuştu da konuştu… O kadar konuşursan, kartlarını kullanmazsan herkes seni konuşur. Ali Palabıyık müsaade etti böyle şeylere… Kartını gösterseydi, bu tarz olaylar olmazdı.

Tosic'i atarken, Van Persie'yi de atması gerekirdi.

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon? Öyle penaltı olmaz!

Lens'in iptal edilen golünden önce düdük çaldı mı? Bir hareket var. Ama topa yakın oyuncular "Açılın" mı diyor, yoksa "Oyna" mı diyor. Belli değil.



KAHRAMAN CENK!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golün kahramanı bence Cenk Tosun.

Rakip ceza sahasının önünde, takım halinde çıkmışsın. Orada gereksiz yere yere yatarak takımını ateşe attın. Gol öncesinde kesinlikle faul yok. Cenk orada kendini yere bıraktı.

Golde ofsayt var mı? Yani şimdi ben bu pozisyonlarda varsa 5 santim, yoksa 5 santime bakmam. Tartışmam bunu! Hakemin durduğu yere bakıyorum.

Pozisyonda hakem doğru yerde duruyor. İki pasta da ofsayt yok. Hakemin devam ettirmesi, golü vermesi doğru. Ofsayt yok, temiz bir gol.