Sneijder yok G.Saray yok
Sneijder çıktı, Galatasaray’ın oyun kaptanı kalmadı. De Jong’u almışlar. Ondan futbolcu değil güreşçi olur.
İlk 45 dakika skoru 2-0... İlk golün çıkışında ofsayt var tamam, Emre Belözoğlu atılır mı atılmaz mı? Onda da yardımcı hakemin, orta hakeme uyarısı ne kadar. İlk harekette Josue arkadan itiyor, Emre tepki gösteriyor. Ama yaptığı çok net kırmızı kart. Bu iki hareketin dışında futbollara bakıyorsunuz Galatasaray'ın oynadığı orta oyunu.
Sneijder çıktıktan sonra takımın sahada oyun kaptanı yok. Kısaca Sneijder yoksa Galatasaray yok.
ARTIK Selçuk ile bu işin yürümeyeceğini Galatasaray'ın anlaması lazım. Sarı-kırmızılı taraftarlar anladı bunu. "Çin'e gitsene" diye tezahürat yaptılar. Başakşehir hücum ediyor, pozisyonu kaçırıyorlar, geri dönüyorlar, Galatasaray tekrar hücum etmeye kalkıyor. 1950'lerin arabaları gibi.
3 ileri 6 geri. 25 tane pasla anca santraya geliyor. Bruma top almak için 60 metre geri geliyor.
PODOLSKİ'ye istediği toplar gelmiyor, Yasin'e istediği toplar gelmiyor, Bruma'ya istediği toplar gelmiyor.
Bunlar ne yapacaklar? Pozisyona girip gol atacaklar. De Jong diye bir adam almışlar futbolcular başka her şeye benziyor. Güreş Milli Takımı'nda oynayabilir ama Galatasaray Futbol Takımı'nda oynayamaz.
20 pasla 10 metre gitti
Bruma çok çalıştı ama arkadaşları ona ayak uyduramadı. Galatasaray'da akord yok. Peki akordu yapacak adam kim? Riekerink. Onu geçiniz. Selçuk?
Onu da geçiniz o da yapamıyor.
Durum böyle olunca Galatasaray'ın işi yandı gülüm keten helva. "Riekerink Bey" diyorlardı şimdi "Riekerink istifa" diyorlar. Aylardır Galatasaray'ı çalıştırıyor ama hala takımını tanımıyor.
Daha da kötüsü Galatasaray'ı tanımıyor.
Maçın son anlarına bakıyorsunuz sanki galip takım Galatasaray, öyle rahat top çeviriyorlar. 20 pas yapıyorlar, 10 metre gitmiyorlar.
RİEKERİNK ya da Riko Bey, Linnes'i neden baştan kullanmadı anlamak zor. Riekerink, birçok G.Saraylı futbolcu ve yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel!.. Bunlar G.Saray'ı elbirliğiyle elediler.
ADEBAYOR İŞE YARAR
MUSTAFA Pektemek Beşiktaş'ta fazla iş yapamazken Medipol Başakşehir'in sistemine uymuş. Alıyor veriyor. Haliyle üzerinde Beşiktaş'taki baskı da yok. Yani burada tutmuş. Başakşehir'den ilk golü yersen işin zor ama sen atarsan işin kolaylaşır. Başakşehir disiplinli standart futbolunu oynuyor. Adebayor iyi bir isim ama henüz hazır değil. Faydalı olur mu? Olur. 2-3 hafta sonra mutlaka kuvvetlenecektir.