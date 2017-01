Bu skor 2 kişinin eseri

Aziz Yıldırım ile Volkan'ın yaptığı hareketler ve saçma sapan konuşmalar F.Bahçe'yi maçtan koparmış.



Dün geceki skorun Fenerbahçe açısından iki tane sorumlusu var. Birisi Volkan Demirel, diğeri Aziz Yıldırım. İkisinin bu maçtan evvel yaptığı hareketler ve saçma sapan konuşmalar Fenerbahçe takımını futboldan koparmış.

Sen çıkıyorsun, "O futbolcu bana gelmek istiyor, bu futbolcunun belgesi var. O şöyle dedi, bu böyle dedi" diye açıklama yapıyorsun.

Yahu kardeşim sen dön kendi takımına bak! Senin her konuşman; rakibi sinirlendirir, hırslandırır. Senin futbolcunu takımdan, oyundan ve hedeften koparır.

Eee bu işler böyledir! Senin "Şu futbolcu bana gelecekti, ben bunu yapacaktım" diye konuştuğun her anda o mevkide oynayan oyuncu oyundan düşer, "Ne diyor bu adam?" der, "Ben neciyim?" der. Üç defa düşünüp, bir defa konuşacaksın! Aziz Yıldırım kaşındı, Volkan kaşındı. Sergen de Kayserispor'da onları kaşıdı. Bu kadar basit!

İlk yarının son 10 dakikası hariç maçın direksiyonu Kayserispor'un elindeydi.

Hep topa basarak, adama oynayarak oyuna çıktılar ve çok başarılı oldular.

Ne zaman golü yediler? Topu ileri vurduklarında… Mehmet Topal'ın attığı gol de öyle bir pozisyondan geldi. Pozisyonun hazırlanışı yok. Kayserili oyuncudan geliyor top.

Peki Fenerbahçe'nin durumu ne?

Bir tık yukarı çıkabilseler, farklı yerlere gelecekler. Ama hep bir yerlerde takılıyorlar.

Kafasını önüne eğip işini yapan futbolcu adedi dün gece azdı. Ama senin başkanın böyle konuşursa, futbolcun da bu tarz mücadele eder.

Volkan Demirel, basketbol maçında ellerini kollarını kaldırıp da sağa sola "İşte böyle, her sene böyle" diye bağırıyor ama, 30-35 metreden vurulan topları da "İşte böyle, her sene böyle" deyip içeri alıyor. Spor ahlakı farklı bir şeydir, hırs ayrı… Ama spor ahlakından noksan insanların da toplumdaki yeri bellidir.

Ondan sonra bunları yapanlar çıkıp da ağlamayacaklar.

Hava soğuktu... Kayserispor oynadığı futbolla izleyenleri ısıttı. Fenerbahçe de taraftarlarını dondurdu. Fenerbahçe taraftarları artık bazı şeyleri net görüyorlar.

Görüyorlar ama çoğunluğun sesi fazla çıkmıyor. Zannediyorum ki şunu diyorlar;

Bırak sarhoş, kendi yıkılsın!



TEK ÇALIŞAN TOPAL

Fenerbahçe'de çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan bir futbolcu vardı.

Mehmet Topal… Onun da gücü bir yere kadar. Düşünün, rakip takımda vazifesini yapmayan yok. Bu taraftaki takımda da vazifesini yapan bir adam var. Ve skor 4-1… Çok doğru bir skor.

Hakem kötü maç idare etmedi. Ama devamlı bir hata yapıyor. Futbolcuların oyun alanlarına tecavüz ediyor. Görüş alanlarını kapatıyor. Oyuna müdahale ediyor. Futbolcular hem rakipten top çalmaya çalışıyor, hem de hakemden.

Kesinlikle değiştirmesi lazım. Maalesef bunu yapan çok hakemimiz var.



SERGEN'İN ELİ DEĞMİŞ

Ligin ilk yarısında Kayserispor'un üzerinde ölü toprağı vardı. Ama dün gece baktım, pırıl pırıl futbol oynuyorlar.

Mutlak Sergen'in de bunda payı büyük. İnşallah Kayserispor bu temposuyla devam eder ve ligde alt sıralardan kurtulur.

Büyük takımlarımız "10 numara, 10 numara" deyip, stoperlere 7'şer, 8'er milyon euro verirken, Kayserispor gidip Lawal'ı alıyor.

Raheem Lawal dün gece orkestra şefi gibi takımı idare etti.

Ama şu var; dün Kayserispor bir bütün olarak oynadı. Herkes her şeyi yaptı ama en büyük özellikleri, bunun da yüzde 100 sebebi Sergen'dir. Futbol oynamaya çalışarak galip geldiler. Dan-dun vurarak değil. Tebrikler…