Cavcav çok özel biriydi

İlhan abi resmen Türkiye'de yıllardır ders verdi. Aldığı paralarla müthiş tesisler yaptı.

Büyük spor adamıydı



Çok özel, çok sevdiğim, ailecek görüştüğüm bir spor adamıydı...

Ticarette de başarılıydı sporda da başarılı oldu. Benim çıktığım ilk kulüp Gençlerbirliği genç takımıdır.

Sonraki yıllarda Ankaragücü oldu. Bugün Ankaragücü piyasada yok, Gençlerbirliği piyasada varsa bunun mimarı İlhan Cavcav'dır...

Futbol akbabaları, Ankaragücü'nü ellerine geçirip, yediler-bitirdiler. Bu akbabaları İlhan abi, Gençlerbirliği'ne sokmadı, atmacalar gibi mücadele etti.

Zaten Gençlerbirliği için de tehlike burada başlıyor. İlhan abinin hastalığını bahane edip geçen seneden beri akbabalar Gençlerbirliği'nin etrafını sarmıştı. İnşallah bu fırsatı kalanlar onlara vermez. Ankaragücü taraftarıydı ama ben Gençlerbirliği'nde oynarken bizim başkanımız onu istemedi. O da Gençlerbirliği'ne gitti ve orayı bu duruma getirdi. Düşünün Gençlerbirliği futbol okullarından yetişen en az 200 futbolcu bugün Türkiye liglerinde oynuyor.

G.Birliği bunu makul bütçelerle yaptı. Bir de bizim şımarık üç büyükleri düşünün. İlhan abi, resmen Türkiye'de yıllardır ders verdi ama bu dersi alan olmadı. Şimdi öldükten sonra arkasından "ah" diyecekler "vah" diyecekler.

Hepsi timsahın gözyaşları. Çünkü İlhan abi bunlarla çok mücadele etti.



Afrika'yı keşfetti

Size birkaç tane anekdot vereyim...

Afrika'yı kimse bilmezken İlhan abi keşfetti. Moshoeu'yi getirdi, Kushe'yi, Kona'yı getirdi. Oynattı, sattı. Üç kuruşa aldı, milyonlara sattı. Geremi'yi 50 bin liraya aldı, 5 milyona Real Madrid'e sattı. Tarık'ı çıkarttı, Fenerbahçe Tarık'a saldırdı. Dedi ki İlhan abi "Şu an almayın, biz de 1-2 yıl oynayıp pişsin öyle vereyim." Fenerbahçe, Tarık'ı kaçırmaya kalktı. O zaman futbolcular genç kızların kaçırılıp, gelin yapıldığı gibi kaçırılıyordu. İlhan abi sinirlendi bu kaçırmanın önünü kesti o zamanın parasıyla iyi bir miktara Fenerbahçe'ye verdi. O aldığı parayla bugünkü tesislerin temelini yaptı ve büyük bölümünü bitirdi. Tarık da Fenerbahçe'ye İlhan Cavcav'ın dediği gibi faydalı olamadan ayrıldı. Hatta Galatasaray da Tarık'ı almaya gittiğinde "Tarık'ı almayın Ergün Penbe'yi" alın dedi.

Yıllar geçtikten sonra İlhan abiyi anladılar ama iş işten geçti.



TATLI AMA İNATÇI

Tatlı adamdı... Arnavut olduğundan da inatçıydı. Türk futbolunda çok dersler verdi. "İlhan Bey alıp alıp satıyorsunuz şampiyonluğa oynamayı düşünmüyor musunuz" denildiğinde verdiği cevabı unutamam: "Bizi şampiyon yapmazlar.

Ben futbolcuyu çıkarır, satarım.

Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar bana da iyi para veren olursa Gençlerbirliği için kendimi de satarım." Ailesine Allah sabır versin. İnşallah Türk futbolu da İlhah Cavcav'dan ders alır. Şımarık büyüklerin milyar dolarlar harcadığı yerde İlhan abi zeytin, peynir, ekmekle Gençlerbirliği'ni bu hale getirdi.