Garip işler oluyor!

Böyle bir Rus takımına karşı bir tane pozisyonun yok. Fernandao iyi değil diyorsun, Van Persie kötü diyorsun, Emenike ile başlıyorsun. Eee, Emenike hepsinden kötü!.. F.Bahçe'de garip şeyler oluyor.



Bu tarz elemeli maçlarda 1-0 avantaj mı, dezavantaj mı her zaman tartışılır.

Ama 1-0 her zaman galip gelen takım için avantajdır. Çünkü rövanşta 2-0 öne geçsen, maçı bitiriyorum desen yiyeceğin bir golle elenirsin. Onun için Fenerbahçe'nin İstanbul'da dün geceden iki misli gayretli ve istekli olması gerekiyor.

Aslında rakip öyle aman aman bir rakip değil.

İki ay maç yapmamalarına rağmen 60-65 dakika iyi mücadele ettiler.

Sonra oyundan düşmeye başladılar.

Aslında tam randımanlı ve antrenmanlı olsalar Fenerbahçe için İstanbul'da çok daha tehlikeli olacaklar gibi gözüküyor. Çünkü çabuk geliyorlar, oyuna çabuk çıkıyorlar.



İyi olan tek kişi yok

Fenerbahçe'de garip olan şu;

Fernandao iyi değil diyorsun, Van Persie kötü diyorsun, Emenike ile başlıyorsun... Eee, Emenike hepsinden kötü.

Bir ceza veriyorsun, sonradan tekrar onu oynatıyorsun.

Akıl alır gibi değil.

Futbolcu, teknik adam ve yönetim arasında Fenerbahçe'de bir şeyler oluyor.

Oluyor da ne oluyor!

Olduğu gibi takıma yansıyor.

Böyle bir Rus takımına karşı Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonu yok. Böyle bir durumda Fenerbahçe için ne yazarsınız?

Zorluyorsunuz iyi bir şeyler bulayım diye cımbızlan çekseniz yok.



Pompa ile gidiyor

Türkiye'de pompayla gidiyor.

Hoş pompayı biraz fazla veriyorlar bir gün tam patlayacak lastik ve ortalık yangın yeri olacak.

Bakıyorum ve soruyorum, Fenerbahçe'de kim iyi oynadı diye. Bir kişi yok.

Rakibin en iyi adamı stoperleri.

Hem yerinde müdahaleler yaptı hem oyunu çok iyi yerlerden başlattı.

Sakindi ve bilinçliydi.



İstanbul'da atar ama!

Böyle soğuk havada böyle bir stat ve böyle bir zemin.

Neyse ki bizde de böyle statlar olmaya başladı.

Fenerbahçe bu takıma İstanbul'da gol atar.

Yemeden bitirir mi?

Bitirirse zaten tur atlar.



MÜKEMMEL YÖNETTİ

Son zamanlarda seyrettiğim en iyi hakem (Ivan Kruzliak). Hiç zorlanmadan tıkır tıkır maçı yönetti.

Mümkün olduğu kadar da oynatmaya çalıştı.

Öyle ufak tefek faullere düdüğü üflemedi.

Hakemlik dersi verdi.