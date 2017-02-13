De Jong koltuk olur!

De Jong'dan çok güzel oturma takımı çıkar. İki tane tekli, bir tane üçlü koltuk. Galatasaray'da futbolcuların kafaları çalışmıyor, rakiplerin çalışıyor. 20 golün 12'sini kafadan yemişler.



Sahada Galatasaraylı futbolcuların kafaları çalışmıyor. Rakiplerin kafaları ise çalışıyor.

20 golün 12'sini kafadan yemişler.

Yalnız futbolcuların mı kafası çalışmıyor. Kenardaki hocanın da kafası çalışmıyor. Bu kadar çok kişinin kafasının çalışmadığı yerde başarının gelmesi çok zor. Şu anda Galatasaray'ın 1 tane santrforu var:

Eren Derdiyok. Kenarda oturtuyorsun. Eren Derdiyok'u oynattığın zaman yanlardan orta atman lazım ki Eren gol yapsın. Nitekin golü de böyle attı.

İlk yarı orta saha yok. Defans dörtlüsünün önünde iki tane top yapamayan adam. Tolga Ciğerci ile De Jong. De Jong'dan çok güzel oturma odası takımı çıkar. İki tane tekli koltuk, bir tane üçlü koltuk. Tolga Ciğerci frikiği vuruyor. Ciğerci bu sezon vurduğu toplarda kaç tane gol yaptı!

İkinci yarı Riekerink mecburen oyuncu değişikliğine gidiyor. Galatasaray biraz kıpırdıyor. Aslında ikinci yarı değişikliklerle oluşan 11'in maça başlaması gerekirdi. Ve daha hâlâ Riko'da niye ısrar ederler anlamıyorum. Galatasaray'a bir şok değişiklik lazım. Sneijder oynarsa bir şeyler yapıyorlar.

Eee oynamadığı zaman ne olacak? Galatasaraylı futbolcuların bu Sneijder olayı kanlarına dokunmuyor mu acaba. Yani Sneijder var Galatasaray takımı var. Olmazsa diğer futbolcular dandik. O zaman Wesley Sneijder yok gibi de hazırlayacaksın takımı.

Aslında Kayseri ikinci yarı hücumda biraz dikkatli olsa maçı 3'e getirebilirler. Sonra da 5'e gidecek.

Ama bir türlü 3'ü atamadılar. Sergen Yalçın'ın Lawal'ı almasını tam anlayamadım. Çünkü tam oyun onun istediği şekle gelmişti.

Bazı futbolcular vardır bazı yerlerde oynayamazlar.

Sen Bruma'yı belli yerlerde oynatmaya mecbursun.

Ondan oyun kurmasını bekleme. Onu fazla geriye çekme. Onu rakip kaleye 30 metre mesafede kullan. Ama sen topu Bruma'ya getiremiyorsun ki.

Kimle getireceksin? De Jong diye bir adam oynuyor.

İnanın şu halı sahada maçlar yapanlar var ya orada oynayan çocukların yerine oynayamaz.

Yan toplardan kafa golü yiyorsun. Hadi kafaya zıplayamıyorsun hiç olmazsa boz. Bütün yedikleri goller diğerinin kopyası. İnsan bıkmadan usanmadan yan top çalışır antrenmanlarda. Bakınız bu Kayserispor takımı, Sergen geldikten sonra yaptığı transferlerle bu hale geldi. Yani yeni ve toplama takım. Öyle olduğu halde bile Sergen bu takımı belli bir şekilde oynatmaya gayret ediyor. Bir şekilleri var, planları var. Bir de Galatasaray'a bakıyorsun; saldım çayıra mevlam kayıra.

Bu maçın neticesi iki takımın oyununa bakarak normal bir skorda bitti. Galatasaray berabere kalsa veya kazansaydı Kayseri'ye yazık olurdu.

Çünkü Galatasaray bu maçı hak etmedi.



ÖYLE PENALTI OLMAZ

53. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in görmediği halde verdiği bir el kararı var Kayserispor hücumunda.

Pozisyonun elle kolla alakası yok.

Belki de orada maç kopacaktı. Galatasaray karşılaşmanın sonlarına doğru ceza alanında penaltı istedi. Sinan Gümüş'e ceza sahası içinde yapılan harekete istediler. Öyle penaltı olmaz.

Hüseyin Göçek FIFA hakemi. Uluslararası maç yönetiyor ama topla çarpışıyor.

Uluslararası maç yöneten bir hakem topla çarpışmaz. Demek ki hâlâ öğreneceği çok şey var.