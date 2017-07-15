 Şampiyon olacağız – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon olacağız

    Şampiyon olacağız

    : Geldiğimde çok şaşırdım, bu kadar kaliteli bir lig beklemiyordum. Kalite anlamında Avrupa’ya yakın bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu sezon kora kor mücadele olacak. : En başta kendimize güvenmeliyiz. Belki şampiyon olarak, belki şampiyonluğa oynayarak veya orayı hedefe koyarak lige başlamalıyız. Mascherano, Trabzon'u sordu.

    'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli sağ bek Pereira ve Arjantinli sol bek Mas, iyi bir bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Macaristan'da basın toplantısı düzenleyen ikili, bu sezon şampiyonluğa oynayacaklarını dile getirdi. Trabzonspor'a gelmeden önce Türkiye'de oynayan Portekizli oyunculardan bilgi aldığını vurgulayan , "Samimi şekilde söyleyebilirim ki geldiğimde çok şaşırdım. Bu kadar kalite bir lig beklemiyordum. Statlar çok yeni ve futbola inanılmaz ilgi var. Kalite anlamında Avrupa'ya yakın bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu sezon kora kor mücadele olacak ve şampiyonluk istiyoruz" diye konuştu.

    MAS'I YENİYORUM
    Pereira, takım arkadaşı ile ilişkilerinin iyi olmasına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu: "İkimiz de aynı dönemde Trabzonspor'a geldik. Aynı pozisyonda sayılıyoruz. Hayat tarzlarımız çok benziyor. İkimizin de köpekleri var. Hep birlikte, köpeklerle geziyoruz. Mas'ın tek yanı onun çocuğu var, benim yok. Ben de kız arkadaşımla yaşıyorum. Daha genç olduğu için oynadığımız oyunlarda bana karşı kaybediyor. Çok iyi insan ve çok ortak yönümüz olduğu için güzel ilişkimiz başladı ve böyle devam ediyor ama oyunlarda genelde ben yeniyorum."

    SAVAŞIP KAZANIRIZ
    Futboldan zevk aldığını, sık sık hücuma çıktığını belirten Portekizli oyuncu, hata yapmaktan korkmadığını ve en iyi şekilde oynamaya çalıştığını anlattı. Pereira, şunları kaydetti: "Futbolda iletişim insanlara cesaret sağlıyor. İletişim olunca sahada daha çok yardımlaşma oluyor ve takımlara karşı savaşıp kazanabilirsiniz. Gelmeden önce takımı çok daha fazla destekleyen fanatik seyirci grubu olduğunu söylemişlerdi. Olumlu anlamda bize destek veriyorlar. Yeni stadımızda ful oynamıştık. Daha sonra sonuçlar iyi gitmeyince hayal kırıklığı oldu. Şehri, takımı seviyoruz."

    TABİİ Kİ RONALDO
    Pereria, "Ronaldo mu Messi mi daha iyi?" sorusu üzerine, "Ronaldo. Ama ikisine karşı da oynamak istemem" cevabını verdi.

    TAKTİK YOK FİZİK VAR
    Arjantinli oyuncu Mas, kampta çok iyi çalıştıklarını, fazla koştuklarını ve bunun karşılığını almak istediklerini belirtti. Arjantin'de oynadığı dönemde Türkiye Ligi'ni bilmediğine değinen Mas, "Burada oynayan arkadaşlara sorduğumda 'kolay değil' dediler. Arjantin'e benzemiyor. Orada lig taktik ağırlıklı, burada fiziğe dayalı oyun var ama kalite anlamında yüksek düzeyde. Avrupa ile çok farklı olmadığını düşünüyorum. Yarışmacı bir lig ve daha iyi olacak" dedi. Mas, "En başta kendimize güvenle lige başlamalıyız. Belki şampiyon olarak, belki şampiyonluğa oynayarak veya orayı hedefleyerek başlamalıyız" diye konuştu.

    MESSİ'YE KARŞI OYNAMAK İSTEMEM
    Mas, "Ronaldo mu yoksa Messi ile mi oynamak istersin?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kesinlikle Messi'ye karşı oynamak istemem. Düşünün, Messi var karşımda topla geliyor, ne düşünebilirsiniz ki. Higuain, Mascherano gibi bazı futbolcular sordu, onlara Trabzon'u ve Trabzonspor'u anlattım. Onların merak etmesine, sevindim. Türkiye'de kaliteli takımlar var."
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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