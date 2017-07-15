Şampiyon olacağız
Pereira: Geldiğimde çok şaşırdım, bu kadar kaliteli bir lig beklemiyordum. Kalite anlamında Avrupa’ya yakın bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu sezon kora kor mücadele olacak. Mas: En başta kendimize güvenmeliyiz. Belki şampiyon olarak, belki şampiyonluğa oynayarak veya orayı hedefe koyarak lige başlamalıyız. Mascherano, Trabzon'u sordu.
MAS'I YENİYORUM
Pereira, takım arkadaşı Mas ile ilişkilerinin iyi olmasına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu: "İkimiz de aynı dönemde Trabzonspor'a geldik. Aynı pozisyonda sayılıyoruz. Hayat tarzlarımız çok benziyor. İkimizin de köpekleri var. Hep birlikte, köpeklerle geziyoruz. Mas'ın tek yanı onun çocuğu var, benim yok. Ben de kız arkadaşımla yaşıyorum. Daha genç olduğu için oynadığımız oyunlarda bana karşı kaybediyor. Çok iyi insan ve çok ortak yönümüz olduğu için güzel ilişkimiz başladı ve böyle devam ediyor ama oyunlarda genelde ben yeniyorum."
SAVAŞIP KAZANIRIZ
Futboldan zevk aldığını, sık sık hücuma çıktığını belirten Portekizli oyuncu, hata yapmaktan korkmadığını ve en iyi şekilde oynamaya çalıştığını anlattı. Pereira, şunları kaydetti: "Futbolda iletişim insanlara cesaret sağlıyor. İletişim olunca sahada daha çok yardımlaşma oluyor ve takımlara karşı savaşıp kazanabilirsiniz. Gelmeden önce takımı çok daha fazla destekleyen fanatik seyirci grubu olduğunu söylemişlerdi. Olumlu anlamda bize destek veriyorlar. Yeni stadımızda ful oynamıştık. Daha sonra sonuçlar iyi gitmeyince hayal kırıklığı oldu. Şehri, takımı seviyoruz."
TABİİ Kİ RONALDO
Pereria, "Ronaldo mu Messi mi daha iyi?" sorusu üzerine, "Ronaldo. Ama ikisine karşı da oynamak istemem" cevabını verdi.
TAKTİK YOK FİZİK VAR
Arjantinli oyuncu Mas, kampta çok iyi çalıştıklarını, fazla koştuklarını ve bunun karşılığını almak istediklerini belirtti. Arjantin'de oynadığı dönemde Türkiye Ligi'ni bilmediğine değinen Mas, "Burada oynayan arkadaşlara sorduğumda 'kolay değil' dediler. Arjantin'e benzemiyor. Orada lig taktik ağırlıklı, burada fiziğe dayalı oyun var ama kalite anlamında yüksek düzeyde. Avrupa ile çok farklı olmadığını düşünüyorum. Yarışmacı bir lig ve daha iyi olacak" dedi. Mas, "En başta kendimize güvenle lige başlamalıyız. Belki şampiyon olarak, belki şampiyonluğa oynayarak veya orayı hedefleyerek başlamalıyız" diye konuştu.
MESSİ'YE KARŞI OYNAMAK İSTEMEM
Mas, "Ronaldo mu yoksa Messi ile mi oynamak istersin?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kesinlikle Messi'ye karşı oynamak istemem. Düşünün, Messi var karşımda topla geliyor, ne düşünebilirsiniz ki. Higuain, Mascherano gibi bazı futbolcular sordu, onlara Trabzon'u ve Trabzonspor'u anlattım. Onların merak etmesine, sevindim. Türkiye'de kaliteli takımlar var."
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
-
Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
-
Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
-
Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
Şampiyon olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.