 Şok! Durica sakatlandı – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Şok! sakatlandı

    Şok! Durica sakatlandı

    İdmanda sakatlanan Slovak stoperin Adana maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz.

    'da Adanaspor maçı öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ı sıkıntı bastı. Stoper Uğur Demirok'un cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maç öncesi başka bir stoper da antrenmanda belinden darbe alınca sakatlandı. Geçen hafta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada beline darbe alan Durica'nın, artan ağrıları üzerine MR'ının çekildiği ve tetkikler sonucunda kas spazmı tespit edildiği bildirildi.

    Slovak futbolcunun yarınki Adanaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dakikadaya kadar maça yetiştirilmeye çalışılacak olan Durica'nın Adana karşılaşmasında oynamaması halinde savunmada Medjani ve Mustafa ikilisinin görev yapması bekleniyor. Ersun Yanal'ın bu iki futbolcu ile dün özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve maça hazır olmalarını istediği dile getirildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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