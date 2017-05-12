Şok! Durica sakatlandı
İdmanda sakatlanan Slovak stoperin Adana maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz.
Trabzonspor'da Adanaspor maçı öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ı sıkıntı bastı. Stoper Uğur Demirok'un cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maç öncesi başka bir stoper Durica da antrenmanda belinden darbe alınca sakatlandı. Geçen hafta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada beline darbe alan Durica'nın, artan ağrıları üzerine MR'ının çekildiği ve tetkikler sonucunda kas spazmı tespit edildiği bildirildi.
Slovak futbolcunun yarınki Adanaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dakikadaya kadar maça yetiştirilmeye çalışılacak olan Durica'nın Adana karşılaşmasında oynamaması halinde savunmada Medjani ve Mustafa ikilisinin görev yapması bekleniyor. Ersun Yanal'ın bu iki futbolcu ile dün özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve maça hazır olmalarını istediği dile getirildi.
Slovak futbolcunun yarınki Adanaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dakikadaya kadar maça yetiştirilmeye çalışılacak olan Durica'nın Adana karşılaşmasında oynamaması halinde savunmada Medjani ve Mustafa ikilisinin görev yapması bekleniyor. Ersun Yanal'ın bu iki futbolcu ile dün özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve maça hazır olmalarını istediği dile getirildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Şok! Durica sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.