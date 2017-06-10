 Hamzaoğlu dönemi bitti – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hamzaoğlu dönemi bitti

    Hamzaoğlu dönemi bitti

    Süper Lig'de sezon ortasında 'da görev başlayan teknik direktör ile yollar ayrıldı.

    Başkent kulübünün yönetimi ile dün bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam görevi bıraktığını açıkladı. Hamzaoğlu, çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 6 kez mağlup oldu.

    12'Sİ HOCA DEĞİŞTİRDİ
    Süper Lig'de sezon sona ererken, 18 takımdan 12'si sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Galatasaray, Akhisar, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor, Gaziantespor, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Alanyaspor ve kan değişikliği yapan ekiplerdi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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