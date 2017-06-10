Hamzaoğlu dönemi bitti
Süper Lig'de sezon ortasında Osmanlıspor'da görev başlayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
12'Sİ HOCA DEĞİŞTİRDİ
Süper Lig'de sezon sona ererken, 18 takımdan 12'si sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Galatasaray, Akhisar, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor, Gaziantespor, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Alanyaspor ve Osmanlıspor kan değişikliği yapan ekiplerdi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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