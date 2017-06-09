Hamza Hamzaoğlu depremi
Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
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- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:56
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 5
Yorum
Salih Seninde işin gücün hikaye... Ersun la şampiyon olacağınımı zannediyorsun
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''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 45
Yorum
Fb Alper Bu feneri ancak aykut hoca kurtarir..Adam bizde hocayken hep basarili olmus sanki advocat coook hücüm yapyiordu..aykut her maci almasini bil
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 11
Yorum
Ali Aykut Kocaman, sahamızda Galasatasay'a kupa kaldırtan bir Hoca olarak Musa Şov hakkında söyledikleri normal.
Hamza Hamzaoğlu depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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