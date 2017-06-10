Ndiaye'ye İngiltere'den servet
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple ön sözleşme yaptı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından 26 yaşındaki Ndiaye, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.
Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusunu transfer etmek için İngiltere'den bir kulüp, başkent ekibine 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) teklif etti.
Osmanlıspor bu teklifi kabul ederken, iki kulüp arasında ön sözleşme imzalandı. Avrupa ekibinin, Ndiaye ile anlaşması durumunda transfer resmiyet kazanacak.
OSMANLISPOR, 350 BİN AVROYA ALDI
Osmanlıspor, Ndiaye'yi 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti.
Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı iki sezonda Spor Toto Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergilledi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:31
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Boynumuzun borcudur
Toplam 9
Yorum
Sabo Sayın Bşk. ilahi adalet varken sizden hiçbirşey olmaz seyirciye gaz vermeyin lütfen gerçi işten anlıyanlar olayın farkında hüsran gene hüsra
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''F.Bahçe çok ciddi''
Toplam 1
Yorum
fenerlı fener hayatının hatasını yapar alırsa bu adamda futbol bıtmıs
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Pazdan bombası
Toplam 14
Yorum
austin en başarılı olduğumuz alan peşinde oldyuğumuz gereksiz isimlere en yüksek bonservis ve en yüksek maaş önermek.
Ndiaye'ye İngiltere'den servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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