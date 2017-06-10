 Ndiaye'ye İngiltere'den servet – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ndiaye'ye İngiltere'den servet

    Ndiaye'ye İngiltere'den servet

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Senegalli oyuncusu 'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple ön sözleşme yaptı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından 26 yaşındaki Ndiaye, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

    Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusunu transfer etmek için İngiltere'den bir kulüp, başkent ekibine 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) teklif etti.

    bu teklifi kabul ederken, iki kulüp arasında ön sözleşme imzalandı. Avrupa ekibinin, Ndiaye ile anlaşması durumunda transfer resmiyet kazanacak.

    OSMANLISPOR, 350 BİN AVROYA ALDI
    Osmanlıspor, Ndiaye'yi 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti.

    Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı iki sezonda Spor Toto Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergilledi.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:31
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