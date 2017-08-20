Transfer krizi

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Transfer harekatını Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş birlikte yürütüyorlar. Onların ne planladığını bilmiyorum, doğru olan neyse yapacaklardır" sözlerini kullanırken, bu açıklamadan 1 hafta sonrasında ise Şenol Güneş, "Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor. Konuşmam doğru olmaz" ifadeleriyle gelen isimlerin kendi inisiyatifinde olmadığını söyledi.