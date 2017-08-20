Transfer krizi
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Transfer harekatını Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş birlikte yürütüyorlar. Onların ne planladığını bilmiyorum, doğru olan neyse yapacaklardır" sözlerini kullanırken, bu açıklamadan 1 hafta sonrasında ise Şenol Güneş, "Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor. Konuşmam doğru olmaz" ifadeleriyle gelen isimlerin kendi inisiyatifinde olmadığını söyledi.
"Golcü oyuncuya bonservis ödeyemeyiz" diyerek Jonathas transferine olumsuz yaklaşan siyahbeyazlı yöneticiler Valencia'dan Negredo'yu 2.5 milyon euro bonservis, oyuncuya da senelik 4.3 milyon euro ödeyerek aldı. Güneş'e "Bonservis ödeyemeyiz" diyen yönetim, daha fazla borca girerek 'kendi istediği' ismi kadroya kattı. Deneyimli çalıştırıcı bu konuda ağzını bile açmadı.
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