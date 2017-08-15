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Süper Lig'in ilk haftasında şaşırtan rakam!
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Süper Lig'de 1. hafta tamamlandı. Lucescu'nun izlediği maçlardan sonra yaptığı ''İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu yok'' açıklaması, yerli-yabancı oyuncu tartışmasını tekrar gündeme getirdi. Peki ilk haftada oynanan 9 süper lig maçında hangi takımda kaç yerli, kaç yabancı oyuncu oynadı?
İşte o liste...
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