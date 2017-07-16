Adam gibi adam!
Ne yönetimi eleştirdi, ne de Igor Tudor için kötü bir söz söyledi. Taraftarların tüm itirazlarına rağmen gönderilen Hollandalı yıldız, “Ben Galatasaray’dan başka takımda oynamam” diyerek önüne konulan 3 yıllık Türkiye engelini hiç düşünmeden kabul etti.
BURADAKİ SAYFA KAPANDI
Havalimanında açıklamada bulunan Sneijder, takımdan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade ederken kendisini gönderen yönetim ve Tudor hakkında kötü bir ifade kullanmadı. Galatasaray'da güzel günler yaşadığını belirten oyuncu, "Üzgünüm, böyle ayrılmak hoş değildi. Bu tür ayrılıklar her zaman olabilir. Buradaki sayfa kapandı" dedi.
TUDOR'A SAYGI DUYUYORUM
Ayrılığın nedeniyle ilgili soruyu yanıtlayan Sneijder, "Tudor bir seçim yaptı, benimle çalışmak istemedi. Buna saygı duyuyorum. Bazı teknik direktörler sizinle çalışmak istemezse o iş biter" ifadelerini kullandı. 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesinin hatırlatılması üzerine Sneijder, "Bu, hocanın tercihiydi. Bu işin bir parçası" diye konuştu.
DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI
Taraftarlara teşekkür eden oyuncu, "Onlar dünyanın en iyisi, onlarla gurur duyuyorum" dedi. Sneijder, "3 yıl Türkiye'de başka bir takıma gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat öder" maddesini de düşünmeden kabul etti. "Ben G.Saray'dan başka takımda oynamam" dedi ve ne kadar büyük bir sevdalı olduğunu ortaya koydu.
BİR DEVRİN SONU
Ünal Aysal döneminde kremalı pastanın çilekleri olan sarı-kırmızılı kulübün dünyaca ünlü isimleri Galatasaray'ı bir bir terk etti. Galatasaray forması altında büyük başarılara imza atan Melo ve Drogba'nın ardından Sneijder de İstanbul'dan ayrıldı.
G.SARAY NELER KAYBETTİ?
-Sözleşmesinde yazan "7.5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi boşa çıktı.
-Başka bir takımla takas edip, oyuncu alma şansı yaratılamadı.
-Bu sezonki ücreti bonservisine sayıldı ama 1.3 milyon euro'luk imza parası ödendi.
-Bonservisine mahsuben geçen yıldan kalma 1 milyon 125 bin euro'nun ödenmemesi düşünüldü ancak kabul ettirilemedi.
-Kulübün kestiği cezaların hiçbiri tahsil edilemedi.
KOMBİNELERİ İADE ETTİLER
Kombine fiyatlarında geçtiğimiz yıllara oranla indirime gidilmesi sonrasında yapılan satış patlaması Sneijder'in gönderilmesiyle sonra iptallere döndü. Sarı-kırmızılı taraftarların dün itibarıyla 500 üzeri kombine kartını iade ettiği ifade edildi.
SABRİ: İYİLER HER ZAMAN KAZANIR
Yeni sezon öncesinde biten sözleşmesi yenilenmeyen Sabri Sarıoğlu, dün Galatasaray ile bağlarını koparan Wesley Sneijder'i uğurlamaya gitti. Tecrübeli oyuncu, Sneijder ile çektirdiği fotoğrafın üstüne "İyiler her zaman kazanır, güle güle" diyerek Hollandalı yıldızı yolcu etti.
Savaş ÇORLU
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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