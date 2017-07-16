 Adam gibi adam! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Adam gibi adam!

    Adam gibi adam!

    Ne yönetimi eleştirdi, ne de Igor Tudor için kötü bir söz söyledi. Taraftarların tüm itirazlarına rağmen gönderilen Hollandalı yıldız, “Ben ’dan başka takımda oynamam” diyerek önüne konulan 3 yıllık Türkiye engelini hiç düşünmeden kabul etti.

    yönetiminin, taraftarların kalması yönündeki taleplerini görmezden gelerek sözleşmesini feshettiği Wesley Sneijder İstanbul'dan ayrıldı. 2013 yılında özel uçakla Türkiye'ye gelen ve binlerce taraftarın büyük bir coşku ile karşıladığı tecrübeli oyuncu, dün sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla sessiz sedasız bir şekilde Hollanda'ya gitti.

    BURADAKİ SAYFA KAPANDI
    Havalimanında açıklamada bulunan Sneijder, takımdan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade ederken kendisini gönderen yönetim ve Tudor hakkında kötü bir ifade kullanmadı. Galatasaray'da güzel günler yaşadığını belirten oyuncu, "Üzgünüm, böyle ayrılmak hoş değildi. Bu tür ayrılıklar her zaman olabilir. Buradaki sayfa kapandı" dedi.

    TUDOR'A SAYGI DUYUYORUM
    Ayrılığın nedeniyle ilgili soruyu yanıtlayan Sneijder, "Tudor bir seçim yaptı, benimle çalışmak istemedi. Buna saygı duyuyorum. Bazı teknik direktörler sizinle çalışmak istemezse o iş biter" ifadelerini kullandı. 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesinin hatırlatılması üzerine Sneijder, "Bu, hocanın tercihiydi. Bu işin bir parçası" diye konuştu.

    DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI
    Taraftarlara teşekkür eden oyuncu, "Onlar dünyanın en iyisi, onlarla gurur duyuyorum" dedi. Sneijder, "3 yıl Türkiye'de başka bir takıma gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat öder" maddesini de düşünmeden kabul etti. "Ben G.Saray'dan başka takımda oynamam" dedi ve ne kadar büyük bir sevdalı olduğunu ortaya koydu.

    BİR DEVRİN SONU
    Ünal Aysal döneminde kremalı pastanın çilekleri olan sarı-kırmızılı kulübün dünyaca ünlü isimleri Galatasaray'ı bir bir terk etti. Galatasaray forması altında büyük başarılara imza atan Melo ve Drogba'nın ardından Sneijder de İstanbul'dan ayrıldı.

    G.SARAY NELER KAYBETTİ?
    -    Sözleşmesinde yazan "7.5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi boşa çıktı.
    -Başka bir takımla takas edip, oyuncu alma şansı yaratılamadı.
    -Bu sezonki ücreti bonservisine sayıldı ama 1.3 milyon euro'luk imza parası ödendi.
    -Bonservisine mahsuben geçen yıldan kalma 1 milyon 125 bin euro'nun ödenmemesi düşünüldü ancak kabul ettirilemedi.
    -Kulübün kestiği cezaların hiçbiri tahsil edilemedi.

    KOMBİNELERİ İADE ETTİLER
    Kombine fiyatlarında geçtiğimiz yıllara oranla indirime gidilmesi sonrasında yapılan satış patlaması Sneijder'in gönderilmesiyle sonra iptallere döndü. Sarı-kırmızılı taraftarların dün itibarıyla 500 üzeri kombine kartını iade ettiği ifade edildi.



    SABRİ: İYİLER HER ZAMAN KAZANIR
    Yeni sezon öncesinde biten sözleşmesi yenilenmeyen Sabri Sarıoğlu, dün Galatasaray ile bağlarını koparan 'i uğurlamaya gitti. Tecrübeli oyuncu, Sneijder ile çektirdiği fotoğrafın üstüne "İyiler her zaman kazanır, güle güle" diyerek Hollandalı yıldızı yolcu etti.


    Savaş ÇORLU
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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