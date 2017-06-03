De Jong, Ajax’a!

Gözden çıkarılan Nigel de Jong'a Ajax talip oldu.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, eski oyuncusu Klaas Jan Huntelaar'ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlı ekibin, De Jong için de devrede olduğu ve uygun bir bedelle tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Galatasaray, De Jong'u LA Galaxy'den bedelsiz olarak transfer etmişti. 32 yaşındaki yıldız, Cimbom'dan 2.5 milyon euro yıllık sabit ücret alıyor.