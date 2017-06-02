Tudor, Titi’yi veto etti

Stoper arayan Galatasaray'a menajerlerin önerdiği Kasımpaşalı Titi'yi İgor Tudor'un istemediği bildirildi. Hırvat hocanın, hava hakimiyeti olan bir savunmacı istediği, Titi'nin ise bu sezon Süper Lig'in en az hava topu kazanan stoperlerinden olması nedeniyle bu transfere karşı çıktığı ifade edildi.