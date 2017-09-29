 Samsun’a veda mesajı – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Samsun’a veda mesajı

    Samsun’a veda mesajı
    ALINAN başarısız sonuçların ardından Samsunspor'dan ayrılacağı konuşulan Alpay Özalan, dün bir açıklama yaptı. Genç hoca, görevini bıraktığını belirtip, "Liglerin başlayacağı güne kadar olumsuz şartlar olmasına ve bugüne kadar devam etmesine rağmen hiçbir zaman bu bahanelerin arkasına sığınarak mazeret üretmedik. Samsun camiasına ve yönetimine bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum" sözlerini sarfetti.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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