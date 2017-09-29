 Altınordu deplasmanda kazandı – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Altınordu deplasmanda kazandı

    Altınordu deplasmanda kazandı

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Altınordu ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Önder Yılmaz xx, Oktay Önge xx

    Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Göksu Alhas xx (Te Vrede dk. 76 xx), Renato Arapi xx, Rydellromano Peopen xx, İrfan Başaran xx, Chukwuma Akabueze xx, Melih Okutan xxx, Pedro Ulloa xx, Burak Asan xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 38 xx), Mustafa Durak xx (İshak Çakmak dk. 38 xx), Caner Cavlun xx

    Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Furkan Şeker, Furkan Demir, Sabri Can, Cengiz Umut Meraş

    Teknik Direktör: Fuat Çapa

    Altınordu: Erce Kardeşler xx, Arslan Kuru xx, Yusuf Acer xx, Murat Uçar xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 76 xx), Serkan Göksu xx (Alican Özfesli dk. 90 ?), Mirkan Aydın xxx, Kerim Avcı xx, Deniz Vural xx, Kerim Alıcı xx, Barış Alıcı xx, Recep Yemişci xx

    Yedekler: Ali Emre Yanar, Yusuf Yalçın Arslan, Fatih Aktay, Ali Mert Aydın, Musa Caner Aktaş, Enis Durak

    Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

    Goller: Mirkan Aydın (dk. 14), Kerim Avcı (dk. 70) (Altınordu), Melih Okutan (dk. 56) (Boluspor)

    Sarı Kartlar: Poepon, Melih Okutan, Renato Arapi, Gökhan Değirmenci (Boluspor), Murat Uçar, Arslan Kuru, Kerim Alıcı (Altınordu)

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:03
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