Altınordu deplasmanda kazandı
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Altınordu ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Önder Yılmaz xx, Oktay Önge xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Göksu Alhas xx (Te Vrede dk. 76 xx), Renato Arapi xx, Rydellromano Peopen xx, İrfan Başaran xx, Chukwuma Akabueze xx, Melih Okutan xxx, Pedro Ulloa xx, Burak Asan xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 38 xx), Mustafa Durak xx (İshak Çakmak dk. 38 xx), Caner Cavlun xx
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Furkan Şeker, Furkan Demir, Sabri Can, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Arslan Kuru xx, Yusuf Acer xx, Murat Uçar xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 76 xx), Serkan Göksu xx (Alican Özfesli dk. 90 ?), Mirkan Aydın xxx, Kerim Avcı xx, Deniz Vural xx, Kerim Alıcı xx, Barış Alıcı xx, Recep Yemişci xx
Yedekler: Ali Emre Yanar, Yusuf Yalçın Arslan, Fatih Aktay, Ali Mert Aydın, Musa Caner Aktaş, Enis Durak
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Mirkan Aydın (dk. 14), Kerim Avcı (dk. 70) (Altınordu), Melih Okutan (dk. 56) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Poepon, Melih Okutan, Renato Arapi, Gökhan Değirmenci (Boluspor), Murat Uçar, Arslan Kuru, Kerim Alıcı (Altınordu)
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:03
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BAŞKAN ORMAN'DAN DUDU ÇIKARMASI
Toplam 13
Yorum
hattrick Fuat kendini bunlarla avut !
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İŞTE TRABZON'U DEVİRME PLANI
Toplam 24
Yorum
TS TS,BJK yi yenecektir. Maçtan sonra buyrun burada yeniden görüşelim. TS un çıkış maçı olacak, final maçı ya tamam ya devam.
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CAROLE'DE BRUMA TAKTİĞİ
Toplam 9
Yorum
Aslan ASAMOAHDAN VAZGECMEMELIYIZ CAROLE'YE YENI TAKIMINDA BASARILAR
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