Lider iddialı konuştu

LİDER Giresun, pazar günü konuk edeceği Ümraniyespor'a şans tanımıyor. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, "Ligin en organize takımlarından biriyle karşılaşacağız. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da daha fazla destek bekliyoruz. Tribünlerin desteğiyle Ümraniyespor'u yenme başarısı göstereceğiz" açıklamasında bulundu.