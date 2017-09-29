 Lider iddialı konuştu – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Lider iddialı konuştu

    Lider iddialı konuştu
    LİDER Giresun, pazar günü konuk edeceği Ümraniyespor'a şans tanımıyor. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, "Ligin en organize takımlarından biriyle karşılaşacağız. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da daha fazla destek bekliyoruz. Tribünlerin desteğiyle Ümraniyespor'u yenme başarısı göstereceğiz" açıklamasında bulundu.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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