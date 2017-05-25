 Azubuike değerini bulmalı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    değerini bulmalı

    Azubuike değerini bulmalı

    Adı G.Saray’la anılan Okey’i satmayacaklarını belirten Başkan , “Ancak cazip teklif gelirse düşünürüz” diye açık kapı bıraktı.

    Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan, iki senedir takımda orta sahanın yükünü çeken 20 yaşındaki Nijeryalı Okey'in transferde adının G.Saray'la anılmasını sorduğumuz , sarı-kırmızılı camiayı rahatlatan bir mesaj verdi. Başkan Gevrek, "Azubuike'yi devre arasında Fransa'dan Monaco istedi vermedik. Scoutlar tarafından izlendiğini biliyoruz fakat bize gelen resmi bir teklif yok. Bizim için değerli bir oyuncu ve 1 yıl daha kontratı var. Satmayı düşünmüyoruz ama cazip bir teklif gelirse düşünürüz" dedi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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