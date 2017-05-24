"Erzurum, Süper Lig'de olmalı"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mustafa Kılıç, "Bu şampiyonluk doğru kullanılmalı. Erzurum önemli bir futbol şehri TFF değil, Süper Lig'de olması gerekiyor" dedi.
"Süper Lig'e çıkmasını..."
Bu şampiyonluğun doğru kullanılması gerektiğini ifade eden Mustafa Kemal Kılıç, ''Bu şampiyonluğun ileriye dönük vizyon içinde kullanılması gerekiyor Erzurum önemli bir futbol şehri TFF değil, Süper Lig'de olması gerekiyor. Tüm Erzurum'a hayırlı olsun diyorum önümüzdeki yıllarda Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasını diliyorum. Erzurumda da 25 bin seyirciden aşağı oynamıyoruz. 20 saatlik yoldan gelen taraftarlar var şimdi 20 saat daha gidecekler onların yolculuğu iyi geçecek" açıklamalarında bulundu.
Maçın tek golünü kaydeden Erhan Çelenk ise, "Geçen sene de attığım golle şampiyonluk gelmişti bu sene de öyle oldu. Son düdük çaldığında bitti mi, şampiyon olduk mu diye sordum" şeklinde konuştu.
Mert Nobre ise çok mutlu olduğunu ifade ederek 1 yıl daha Erzurumspor'da olduğunu söyledi.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:05
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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F.Bahçe’yi kutlamıyorum
Toplam 15
Yorum
mustafa Fenerbahcenin onun kutlamasına ilhtiyacı yok.
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