 3 yıl içinde Avrupa – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    3 yıl içinde Avrupa

    3 yıl içinde Avrupa

    Yeni ?Malatyaspor Başkanı FOTOMAÇ'a yeni hedefi açıkladı. Sarı-kırmızılılar’da göreve gelirken 3 yıl içinde ‘Süper Lig’ sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Gevrek, “Önce TFF 1. Lig’e çıktık, sonra Süper Lig’e. Şimdiki hedefimiz Süper Lig’de ilk 3 yıl içinde Avrupa Kupaları’nda yer alan kulüp olmamız” dedi.

    11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen 'da Başkan , Fotomaç'a nasıl zorlu yollardan geçip bu noktalara geldiklerini ve geleceğe dair yeni hedeflerini anlattı. Takım olma duygusuyla Süper Lig kapısını açtıklarını belirten , "Hepimiz inandık, şehir olarak inandık, taraftarlar inandı. Teknik ekip, futbolcular, yönetici arkadaşlarım çok çalıştı. Çok şükür sabırla, inanarak, sorunları birlikte çözerek Süper Lig'e çıktık. Kolay olmadı, çıkmak zordu, Süper Lig'de tutunmak da zor olacak" diye konuştu.

    YENİ SEZON YENİ HEDEFLER
    Göreve gelirken 3 yıl için Süper Lig'e çıkma sözü verdiklerini hatırlatan Malatyaspor Başkanı, "Bu sözü vermiştik. Önce TFF 1. Lig'e çıktık, sonra Süper Lig'e. Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. Şimdiki hedefimiz Süper Lig'de ilk 3 yıl içinde Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir kulüp olmamız. Yeni stat, ve dediğim gibi 3 yıl içerisinde Avrupa'da ülkemizi temsil etmek, şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz" diye iddiasını ortaya koydu.

    İRFAN BUZ KALMALI
    'Teknik Direktör İrfan Buz'la iki senede yakalanan başarı sonrası Süper Lig'de de devam edecek misiniz?' diye sorduğumuz Başkan Adil Gevrek, istikrar ve proje takımı olduklarını vurgulayıp sözlerini şöyle sürdürdü: Hocamızla önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Hocamız Süper Lig'i tanıyan, bilen bir isim. İki senedir takımla güzel bir sinerji yarattı ve kalması taraftarıyız. Bakalım görüşmelerden ne sonuç çıkacak."

    TRANSFERDE NOKTA ATIŞI
    Yeni Malatyaspor'u borçsuz devralıp borçsuz yollarına devam ettiklerini vurgulayan Adil Gevrek, transfer politikalarında 'nokta atışı' yapacaklarını belirtip şöyle konuştu: Takımda kalacak, gidecek isimler olacak. 23 kişilik kadromuzda 13 isimle yola devam etmeyi düşünüyoruz. İstişare yaparak, izleyerek, %70-80 transferde başarı isabeti yakalayarak sonuca gitmek istiyoruz. Kafamıza göre transfer yaparak, kulübü yıpratmayacağız.

    BAŞARI İÇİN YÜZDE 10 LİMİT
    Ulusal lisans alan 6 kulüpten biri olduklarının altını çizen Başkan Gevrek, kendilerinin yürürlüğe koydukları örnek olması gereken bir yasaya dikkat çekti. Gevrek, "Türkiye'de futbol yasasının çıkması lazım. Biz beklemeden, özel tüzük hazırladık. Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile tüzüğümüze göre belediyeden gelen bütçeyi %10 aşma hakkımız var. Bu limiti geçersek bütün sorumluluk başkan ve yöneticilerde. Kendi yasamızı kendimiz çıkarttık" dedi.

    RENGİMİZ SARI-KIRMIZI
    Logosu sarı-siyah olmasına rağmen, sarı-kırmızı giyen Malatya için Başkan Adil Gevrek, "Amatördeki Malatyaspor'un ismini borçtan hukuksal olarak alamıyoruz. Ancak rengimiz sarı-kırmızı" diye konuyu netleştirdi.


    ÖZEL RÖPORTAJ / BURAK GÜMÜŞOVA
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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