Eskişehir yıkıldı
Es-Es, BB G.Antep BB ile 2-2 berabere kaldı, Süper Lig şansınıp lay-off’a bıraktı.
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Eskişehir, düşmeme mücadelesi veren G.Antep BB ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e çıkma şansını play-off'a bıraktı. Kazanması halinde Süper Lig hedefini son haftaya bırakacak kırmızı-siyahlılar, iki kez yenik duruma düştüğü maçta beraberliğe razı oldu. Eskişehir'de Erkan'ın penaltısında kaleciden dönen topu Semih ağlarla buluşturdu. Bruno'nun 75'teki beraberlik golünden sonra galibiyet için bastıran Es-Es'in çabası yeterli olmadı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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