 Eskişehir yıkıldı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Eskişehir yıkıldı

    Eskişehir yıkıldı

    Es-Es, BB G.Antep BB ile 2-2 berabere kaldı, Süper Lig şansınıp lay-off’a bıraktı.

    'in şampiyonluk adaylarından Eskişehir, düşmeme mücadelesi veren G.Antep BB ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e çıkma şansını play-off'a bıraktı. Kazanması halinde Süper Lig hedefini son haftaya bırakacak kırmızı-siyahlılar, iki kez yenik duruma düştüğü maçta beraberliğe razı oldu. Eskişehir'de Erkan'ın penaltısında kaleciden dönen topu Semih ağlarla buluşturdu. Bruno'nun 75'teki beraberlik golünden sonra galibiyet için bastıran Es-Es'in çabası yeterli olmadı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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