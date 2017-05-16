Malatya gece uyumadı
Malatyaspor’un 11 yıl sonra Süper Lig’e çıkması şehri bayram yerine çevirdi. Kutlamalar sabaha kadar sürdü.
STATTA KALDILAR
Malatyaspor takım otobüsü de maçın ardından taraftarların sevgi gösterileri nedeniyle yaşanan izdihamdan dolayı uzun süre stattan ayrılamadı. Güçlükle hareket eden kafile, şehir içinde şampiyonluk turu attı. Futbolcular ve teknik yönetimin içerisinde olduğu takım otobüsüne taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 'Şampiyon' tezahüratları şehrin caddelerini inletti. Süper Lig kutlamaları sabahın erken saatlerine kadar sürdü.
ÜÇÜNCÜ KEZ SÜPER LİG'DE
Bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak sezon başından beri liderliği kimseye bırakmayan Yeni Malatyaspor, 1983-1984, 2000-2001 sezonlarında da şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e çıkmıştı. 1983- 1984'te namağlup, 2000- 2001'de ise Antalya'da play off'tan o zamanki adıyla 1'inci Lig'e yükselmişti.
AYAKBASTI 50 MİLYON TL
Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un kasasına, ayakbastı parası olarak 50 milyon TL kaynak girecek. Yeni düzenlemeyle, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar ayakbastı olarak 50 milyon TL gelir elde ediyor. Takımlar bu paranın 35 milyonunu 24 Haziran'da, kalan 15 milyonu ise yıl içerisinde taksitler halinde alacak.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:08
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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