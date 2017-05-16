 Malatya gece uyumadı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Malatya gece uyumadı

    Malatya gece uyumadı

    ’un 11 yıl sonra ’e çıkması şehri bayram yerine çevirdi. Kutlamalar sabaha kadar sürdü.

    TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala evinde Boluspor beraberliğiyle Süper Lig'e yükselen Yeni 'da karşılaşmanın bitiminde büyük bir coşkuyla cadde ve sokaklara dökülen Malatyalılar, araçlarıyla şampiyonluk turu attılar. Genci, yaşlısı herkes bu coşkuya doyasıya ortak oldu. Bolu maçında İnönü Stadı, 10 bin 500 kişiyle tam kapasite dolarken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da tarihi maçı statta takip etti.

    STATTA KALDILAR
    Malatyaspor takım otobüsü de maçın ardından taraftarların sevgi gösterileri nedeniyle yaşanan izdihamdan dolayı uzun süre stattan ayrılamadı. Güçlükle hareket eden kafile, şehir içinde şampiyonluk turu attı. Futbolcular ve teknik yönetimin içerisinde olduğu takım otobüsüne taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 'Şampiyon' tezahüratları şehrin caddelerini inletti. Süper Lig kutlamaları sabahın erken saatlerine kadar sürdü.



    ÜÇÜNCÜ KEZ SÜPER LİG'DE
    Bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak sezon başından beri liderliği kimseye bırakmayan Yeni Malatyaspor, 1983-1984, 2000-2001 sezonlarında da şampiyonluk yaşayıp 'e çıkmıştı. 1983- 1984'te namağlup, 2000- 2001'de ise Antalya'da play off'tan o zamanki adıyla 1'inci Lig'e yükselmişti.

    AYAKBASTI 50 MİLYON TL
    Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un kasasına, ayakbastı parası olarak 50 milyon TL kaynak girecek. Yeni düzenlemeyle, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar ayakbastı olarak 50 milyon TL gelir elde ediyor. Takımlar bu paranın 35 milyonunu 24 Haziran'da, kalan 15 milyonu ise yıl içerisinde taksitler halinde alacak.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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