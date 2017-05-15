Altınordu sona bıraktı
Müthiş bir çıkış yakalayan Altınordu, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek play-off umudunu son haftaya bıraktı. Ümraniye ise Bolu'ya ikili averajda geçildiği için play-off şansı kalmadı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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