Pepe için kritik viraj
PSG ile Inter'in de devrede olduğu Portekizli yıldız Pepe için en cazip teklifi yapan siyah beyazlıların, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu ikna noktasına geldiği öğrenildi.
Bu arada Beşiktaş, Pepe'de karşılaşabileceği olumsuz sonuca karşı diğer adaylarla da irtibatını kesmiyor. Siyahbeyazlılar Domagoj Vida, Thomas Vermaelen, Gustavo Gomez, Rodrigo Moledo ve Titi'yle de görüşmelerini sürdürürken; Pepe'den olumsuz bir yanıt gelirse bu isimlerden bir ya da ikisinin işini bitirilecek.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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