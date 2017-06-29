 Pepe için kritik viraj – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    için kritik viraj

    Pepe için kritik viraj

    PSG ile Inter'in de devrede olduğu Portekizli yıldız için en cazip teklifi yapan siyah beyazlıların, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu ikna noktasına geldiği öğrenildi.

    Portekiz milli takımı ile Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele eden , kararını vermek için Beşiktaş'tan süre istedi. Real Madrid ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun, Rusya'daki kupanın ardından kesin kararını vereceği belirtildi.

    Bu arada Beşiktaş, Pepe'de karşılaşabileceği olumsuz sonuca karşı diğer adaylarla da irtibatını kesmiyor. Siyahbeyazlılar Domagoj Vida, Thomas Vermaelen, Gustavo Gomez, Rodrigo Moledo ve Titi'yle de görüşmelerini sürdürürken; Pepe'den olumsuz bir yanıt gelirse bu isimlerden bir ya da ikisinin işini bitirilecek.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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