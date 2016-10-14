 Para sorun değil – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Para sorun değil

    Para sorun değil

    Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “61Cell’den 30 milyon lira geldi. Devre arasında transfer yapacak bütçemiz var” dedi

    Devre arasında takıma takviye yaparak eksiklerini gidermeyi planlayan bordo-mavililerde Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, bütçe sorunu olmadığını söyledi. Bülbüloğlu, kriterlerine uygun şekilde çalıştıklarını belirterek, "UEFA ile yaptığımız sözleşme, bize gelirlerimizin yüzde 60'ı kadar transfer hakkı tanıyor. Bunu ilk etapta 100 milyon civarında düşünmüştük ama şu anda gelirlerimiz artırıyoruz. 61Cell'den 30 milyon liralık bir nakit gelir sağladık. Bu daha önce yoktu. Loca satışları ve sponsorluk çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla gelirlerimizi artırdığımız sürece bunun yüzde 60'ına yansıyan kısmıyla transfer yapabiliriz" dedi.

    Giderimiz azaldı
    Kulübün gelirlerinin arttığını söyleyen, giderlerinde ise iyileştirme yapıldığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, "Gelirlerimiz yüzde 35-40 civarında arttı. Giderlerimizde ise yüzde 20 civarında iyileştirme yaptık" ifadesini kullandı. Bülbüloğlu şöyle devam etti: "UEFA kriterlerine uygun şekilde üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda herkes daha önce telaffuz edilen 20-22.5 milyon euro'luk rakamlara takılıyor. Zaten çok yüksek rakamlarla transferlerimiz de olmayacak."
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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