Usta'dan geleceğe yatırım
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün geleceği olan minik futbolcuların antrenmanını ziyaret ederek moral verdi.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u konuk edecek maç için Trabzon'a gelen başkan Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün geleceği olan minik sporcuları ziyaret ederek moral verdi. Alt kategorilerden başarıdan başarıya koşan oyuncuların antrenman yaptığı Trabzonspor Kadir Özcan Tesislerine giden Usta, burada minik futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Muharrem Usta'yı karşılarında gören minik futbolcularda bol bol resim çekilerek selfi yaptı.
"Trabzonspor'un Geleceği emin ellerde"
Trabzonspor'un geleceğinden hiç kimsenin endişe duymaması gerektiğini belirten Usta, "Trabzonspor olarak gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Biz bu gençlerin ve camianın hizmetkarıyız, onun için bu görevlerdeyiz. Camianın yüzünü güleceği şekilde kulübümüzü sürekli başarı noktasına getireceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugünler geçecektir. Yaşananlardan ötürü hepimiz üzüntülüyüz ama karamsarlığa hiç bir zaman kapılmıyoruz. Arkamızdan gelen genç bir nesil var. Kalbi Trabzonspor için atan gençlerimiz var. Biz onların hizmetindeyiz. Camiamızın gurur duyacağı bir Trabzonspor'u bu gençlerimizle birlikte inşa edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her bir Trabzonsporluya ihtiyacımız var"dedi
Akhisar Belediyespor maçı öncesi futbolculara moral verdi
Ligde kötü günler geçiren Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, Akhisar Belediyespor maçında bir gün önce Trabzon'a gelerek futbolculara görüntü. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya gelen Usta, yarınki Akhisar Belediyespor maçına yönelik ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor'da uzun süreden beri zamanında yapılamayan ödemelerle ilgilide bordo-mavili kulüp düzenli ödemeye geçti. Oyuncuların alacakları söz verilen tarihte yerine getirilmesi zorlu maç öncesinde futbolculara moral oldu.
"Trabzonspor'un Geleceği emin ellerde"
Trabzonspor'un geleceğinden hiç kimsenin endişe duymaması gerektiğini belirten Usta, "Trabzonspor olarak gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Biz bu gençlerin ve camianın hizmetkarıyız, onun için bu görevlerdeyiz. Camianın yüzünü güleceği şekilde kulübümüzü sürekli başarı noktasına getireceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugünler geçecektir. Yaşananlardan ötürü hepimiz üzüntülüyüz ama karamsarlığa hiç bir zaman kapılmıyoruz. Arkamızdan gelen genç bir nesil var. Kalbi Trabzonspor için atan gençlerimiz var. Biz onların hizmetindeyiz. Camiamızın gurur duyacağı bir Trabzonspor'u bu gençlerimizle birlikte inşa edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her bir Trabzonsporluya ihtiyacımız var"dedi
Akhisar Belediyespor maçı öncesi futbolculara moral verdi
Ligde kötü günler geçiren Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, Akhisar Belediyespor maçında bir gün önce Trabzon'a gelerek futbolculara görüntü. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya gelen Usta, yarınki Akhisar Belediyespor maçına yönelik ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor'da uzun süreden beri zamanında yapılamayan ödemelerle ilgilide bordo-mavili kulüp düzenli ödemeye geçti. Oyuncuların alacakları söz verilen tarihte yerine getirilmesi zorlu maç öncesinde futbolculara moral oldu.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Volkan kaybı
Toplam 2
Yorum
milli takımda milli takımda yüzdesi kaç volkan babacan ın ? ben söyliyim , 2 toptan birisi gol oluyor. son 15 sene ortalamaya bakacaksın 5-6 maça değil
- 38’lik Drogba’ya sürpriz talip
Toplam 2
Yorum
100 beşiktaş fenerbahçe çels
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 6
Yorum
mehmet 49 kerim frei nıye kanatta oynatmıyo da necıp i oynatıyo
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