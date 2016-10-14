Yönetim toplanıyor

Yeni bir takım kurmanın sancılarını atlatmaya çalışan bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, saha içerisindeki sorunları çözmeye çalışırken, yönetim ise saha dışında zorlu günleri atlatma adına olağanüstü hamleler yapıyor. Zorlu maç öncesi Başkan Muharrem Usta öncülüğünde Trabzon'da bir araya gelecek olan yönetim, saha içinde ve saha dışında yapılan çalışmaları masaya yatıracak.