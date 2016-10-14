Yönetim toplanıyor
Yeni bir takım kurmanın sancılarını atlatmaya çalışan bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, saha içerisindeki sorunları çözmeye çalışırken, yönetim ise saha dışında zorlu günleri atlatma adına olağanüstü hamleler yapıyor. Zorlu maç öncesi Başkan Muharrem Usta öncülüğünde Trabzon'da bir araya gelecek olan yönetim, saha içinde ve saha dışında yapılan çalışmaları masaya yatıracak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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