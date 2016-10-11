 İlk haftaya dönüş – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    İlk haftaya dönüş

    İlk haftaya dönüş
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın Akhisar Belediyespor maçında kadroda önemli değişiklik yapacağı, Karabükspor maçını farklı kaybeden takımında yeniden ilk haftadaki ( 2-0) kadroya dönüş yapabileceği öğrenildi. Yanal'ın sakatlıkları geçen Güray, Uğur ve Castillo ile Onazi'ye yeniden forma verebileceği ifade edildi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:37
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