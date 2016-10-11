Meriç: Ayağa kalkacağız
Genel Sekreter Gençağa Meriç, bordo mavili takımın kaliteli oyunculara sahip olduğuna, kısa sürede taraftarın da desteğiyle ayağa kalkacaklarına inandığını belirtti. Meriç, "Akhisar maçında tek yürek olup güzel günlerin başlangıcını hep birlikte yapalım. Bu böyle gitmeyecek" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Meriç: Ayağa kalkacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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