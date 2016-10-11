Meriç: Ayağa kalkacağız

Genel Sekreter Gençağa Meriç, bordo mavili takımın kaliteli oyunculara sahip olduğuna, kısa sürede taraftarın da desteğiyle ayağa kalkacaklarına inandığını belirtti. Meriç, "Akhisar maçında tek yürek olup güzel günlerin başlangıcını hep birlikte yapalım. Bu böyle gitmeyecek" dedi.