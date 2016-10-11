 Meriç: Ayağa kalkacağız – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Meriç: Ayağa kalkacağız

    Meriç: Ayağa kalkacağız
    Genel Sekreter Gençağa Meriç, bordo mavili takımın kaliteli oyunculara sahip olduğuna, kısa sürede taraftarın da desteğiyle ayağa kalkacaklarına inandığını belirtti. Meriç, "Akhisar maçında tek yürek olup güzel günlerin başlangıcını hep birlikte yapalım. Bu böyle gitmeyecek" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:43
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