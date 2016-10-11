 165 gol atıp, 12 gol yediler – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    165 gol atıp, 12 gol yediler

    165 gol atıp, 12 gol yediler

    Bordo-mavililerin altyapı takımları 28 maçın 26’sını kazandı, rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

    ligde üst üste kötü sonuçlar alırken altyapı takımları ise fırtına gibi esiyor. U21, U19, U17, U16, U15 ve U14 takımları bugüne kadar oynadıkları 28 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmediler. 28 maçın 26'sını kazanan altyapı kategorisi takımları 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un altyapı kategorileri attıkları 165 gole karşılık; kalelerinde ise 12 gol gördü. Trabzonspor'da en çok golü 72 golle U14'ler atarken, onu 27 golle U15'ler takip etti. A takım bünyesinde bulunan altyapı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ise henüz hiçbir maçta forma giyemedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
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