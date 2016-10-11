165 gol atıp, 12 gol yediler
Bordo-mavililerin altyapı takımları 28 maçın 26’sını kazandı, rakiplerinin korkulu rüyası oldu.
Trabzonspor ligde üst üste kötü sonuçlar alırken altyapı takımları ise fırtına gibi esiyor. U21, U19, U17, U16, U15 ve U14 takımları bugüne kadar oynadıkları 28 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmediler. 28 maçın 26'sını kazanan altyapı kategorisi takımları 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un altyapı kategorileri attıkları 165 gole karşılık; kalelerinde ise 12 gol gördü. Trabzonspor'da en çok golü 72 golle U14'ler atarken, onu 27 golle U15'ler takip etti. A takım bünyesinde bulunan altyapı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ise henüz hiçbir maçta forma giyemedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
165 gol atıp, 12 gol yediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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