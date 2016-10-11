5 gün dinlendiler
Fırtına 15 günlük milli arada 5 gün izin yaptı. 1 Ekim'de oynadığı Karabük maçının ardından 3 gün izin yapan bordo-mavili takıma pazar günü 2 gün daha izin verildi. Bugün 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan Trabzonspor, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların da katılımıyla Akhisar maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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