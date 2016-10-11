5 gün dinlendiler

Fırtına 15 günlük milli arada 5 gün izin yaptı. 1 Ekim'de oynadığı Karabük maçının ardından 3 gün izin yapan bordo-mavili takıma pazar günü 2 gün daha izin verildi. Bugün 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan Trabzonspor, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların da katılımıyla Akhisar maçı hazırlıklarına devam edecek.