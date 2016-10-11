 5 gün dinlendiler – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    5 gün dinlendiler

    5 gün dinlendiler
    Fırtına 15 günlük milli arada 5 gün izin yaptı. 1 Ekim'de oynadığı Karabük maçının ardından 3 gün izin yapan bordo-mavili takıma pazar günü 2 gün daha izin verildi. Bugün 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan Trabzonspor, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların da katılımıyla Akhisar maçı hazırlıklarına devam edecek.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:35
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