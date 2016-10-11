‘Kapımız Alper’e daima açık’
Trabzonspor MP, takım kaptanı Alper Saruhan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Saruhan'ın ailevi nedenlerle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği aktarılarak, "Kaptanımız Alper'e kolaylığı sağlayarak ayrılığı gerçekleştirdik. Kapımızın her zaman açık olduğu Alper'e teşükkür ederiz" denildi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buz dağına çarptık!
Toplam 99
Yorum
ali fARKLI YENİLMEDİK DİYE SEVİNDİĞİMİZ,SANTRAYI GEÇEMEDİĞİMİZ YILLARA DÖNÜYORUZ!
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 53
Yorum
ali krediniz mi kaldı dünyanın en pahalı futbol drektörü(!)
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 12
Yorum
Haydar "Camia" kelimesinin anlamını bilmediğin açık ki yazmışsın. Sizin sevmemeniz normal siz ve sizin gibiler sevmediği için her zaman Aziz başkan sevilecek... Karıştırmayın demiştim ama karıştırmışsın...
‘Kapımız Alper’e daima açık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.