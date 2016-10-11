 ‘Kapımız Alper’e daima açık’ – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Kapımız Alper’e daima açık’

    ‘Kapımız Alper’e daima açık’
    MP, takım kaptanı Alper Saruhan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Saruhan'ın ailevi nedenlerle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği aktarılarak, "Kaptanımız Alper'e kolaylığı sağlayarak ayrılığı gerçekleştirdik. Kapımızın her zaman açık olduğu Alper'e teşükkür ederiz" denildi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kapımız Alper’e daima açık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.