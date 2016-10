Trabzonspor'da ayrılık

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2014-2016 yılları arasında takımımızda görev yapan ve takımımızın kaptanlığını üstlenen Alper Saruhan, kendisinin çok sevdiği Trabzonspor Basketbol Kulübü'nden ailevi problemlerinden dolayı ayrılmak istediğini yönetimimize bildirmiştir. Her zaman kendi sporcusunu ve ailesine sahip çıkan Trabzonspor Basketbol Kulübü olarak söz konusu aile ve sağlık olduğunda her şeyin önüne geçen bu durum karşısında takım kaptanımız Alper Saruhan'a gerekli kolaylığı sağlayarak ayrılığı gerçekleşmiştir. Takım kaptanımız Alper Saruhan'a kapımızın her zaman açık olduğunu, ailesine ve kendisine her konuda destek olacağımızı belirterek takımımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.