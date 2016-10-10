Trabzonspor'da ayrılık
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park’ta, ailevi problemleri nedeniyle takım kaptanı Alper Saruhan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2014-2016 yılları arasında takımımızda görev yapan ve takımımızın kaptanlığını üstlenen Alper Saruhan, kendisinin çok sevdiği Trabzonspor Basketbol Kulübü'nden ailevi problemlerinden dolayı ayrılmak istediğini yönetimimize bildirmiştir. Her zaman kendi sporcusunu ve ailesine sahip çıkan Trabzonspor Basketbol Kulübü olarak söz konusu aile ve sağlık olduğunda her şeyin önüne geçen bu durum karşısında takım kaptanımız Alper Saruhan'a gerekli kolaylığı sağlayarak ayrılığı gerçekleşmiştir. Takım kaptanımız Alper Saruhan'a kapımızın her zaman açık olduğunu, ailesine ve kendisine her konuda destek olacağımızı belirterek takımımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:43
- Mario Gomez Türkiye'yi övdü
Toplam 7
Yorum
BEYAZ wolfsbrugta 6 macta birak golu gol cizgisinden gol atamayan beceriksiz gomezi ne yapsin besiktas, galatasaraya gelsin rakibimiz olur:)
- Yine çabuk dağıldık
Toplam 2
Yorum
ERCAN ARDA SELCUK BURAK TOLGA GIBI FUTBOLCULARIN OLDUGU BIR ULKEDE ozan kagan cenk gıbı adamlarla cıktıgın her maçta senı dagıtırlar ALLAH akıl fıkır versın hızmet et ıstıfa et yeter
- "Orta sahadaki rekabet arttı"
Toplam 2
Yorum
BEYAZ gecen sene ki gibi oguzhan ve atibanin orta sahada beraber oynayip,gokhan inleri biraz onde ve taliscanin forvette oynamasinin en iyi sistem oldugunu dusunuyorum.
Trabzonspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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