 Trabzonspor'da ayrılık – Fotomaç – 10 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da ayrılık

    Trabzonspor'da ayrılık

    Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Medical Park’ta, ailevi problemleri nedeniyle takım kaptanı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

    Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2014-2016 yılları arasında takımımızda görev yapan ve takımımızın kaptanlığını üstlenen , kendisinin çok sevdiği Basketbol Kulübü'nden ailevi problemlerinden dolayı ayrılmak istediğini yönetimimize bildirmiştir. Her zaman kendi sporcusunu ve ailesine sahip çıkan Trabzonspor Basketbol Kulübü olarak söz konusu aile ve sağlık olduğunda her şeyin önüne geçen bu durum karşısında takım kaptanımız Alper Saruhan'a gerekli kolaylığı sağlayarak ayrılığı gerçekleşmiştir. Takım kaptanımız Alper Saruhan'a kapımızın her zaman açık olduğunu, ailesine ve kendisine her konuda destek olacağımızı belirterek takımımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.