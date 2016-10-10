 Çıkışa geçeceğiz – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Çıkışa geçeceğiz

    Çıkışa geçeceğiz

    Bordo-mavili teknik adam, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, “Takım içinde rekabet her geçen gün artıyor. Bu saha sonuçlarına da yansıyacaktır” dedi.

    'da başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Trabzon'da bir araya geldi. Beraber yemek yiyen ikili, takımın içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için atılacak adımları masaya yatırdı.

    Görüşmede Ersun Yanal'ın başkan Muharrem Usta'ya milli arayı çok iyi değerlendiklerini dile getirdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Takım içerisindeki rekabet her geçen gün artıyor. Bu durum mutlaka saha sonuçlarına da olumlu yansıyacaktır" dediği belirlendi. Başkan Usta'ya, milli aranın ardından Avni Aker'de oynayacakları Akhisar Belediyespor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçeceklerine dair söz veren Ersun Yanal'ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

    OLUMLU SİNYALLER VAR
    "Bu takım kendisini bulacak. Şu anda takım olma yolunda bazı kritik adımlar atıyoruz ve hamleler yapıyoruz. Bu sürecin sonunda istediğimiz saha sonuçlarını alacağız."
    Görüşme sonrası takımın tesislerde yaptığı antrenmanını Yanal'la birlikte izleyen başkan Muharrem Usta, futbolcuların hırsından memnun kaldı.


    Yunus Emre SEL
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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