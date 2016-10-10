Çıkışa geçeceğiz
Bordo-mavili teknik adam, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, “Takım içinde rekabet her geçen gün artıyor. Bu saha sonuçlarına da yansıyacaktır” dedi.
Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Trabzon'da bir araya geldi. Beraber yemek yiyen ikili, takımın içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için atılacak adımları masaya yatırdı.
Görüşmede Ersun Yanal'ın başkan Muharrem Usta'ya milli arayı çok iyi değerlendiklerini dile getirdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Takım içerisindeki rekabet her geçen gün artıyor. Bu durum mutlaka saha sonuçlarına da olumlu yansıyacaktır" dediği belirlendi. Başkan Usta'ya, milli aranın ardından Avni Aker'de oynayacakları Akhisar Belediyespor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçeceklerine dair söz veren Ersun Yanal'ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
OLUMLU SİNYALLER VAR
"Bu takım kendisini bulacak. Şu anda takım olma yolunda bazı kritik adımlar atıyoruz ve hamleler yapıyoruz. Bu sürecin sonunda istediğimiz saha sonuçlarını alacağız."
Görüşme sonrası takımın tesislerde yaptığı antrenmanını Yanal'la birlikte izleyen başkan Muharrem Usta, futbolcuların hırsından memnun kaldı.
Yunus Emre SEL
Görüşmede Ersun Yanal'ın başkan Muharrem Usta'ya milli arayı çok iyi değerlendiklerini dile getirdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Takım içerisindeki rekabet her geçen gün artıyor. Bu durum mutlaka saha sonuçlarına da olumlu yansıyacaktır" dediği belirlendi. Başkan Usta'ya, milli aranın ardından Avni Aker'de oynayacakları Akhisar Belediyespor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçeceklerine dair söz veren Ersun Yanal'ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
OLUMLU SİNYALLER VAR
"Bu takım kendisini bulacak. Şu anda takım olma yolunda bazı kritik adımlar atıyoruz ve hamleler yapıyoruz. Bu sürecin sonunda istediğimiz saha sonuçlarını alacağız."
Görüşme sonrası takımın tesislerde yaptığı antrenmanını Yanal'la birlikte izleyen başkan Muharrem Usta, futbolcuların hırsından memnun kaldı.
Yunus Emre SEL
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Çıkışa geçeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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