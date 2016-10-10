Teröre LANET
Trabzonspor, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki terör saldırısını lanetledi. Bordo- mavili kulübün resmi internet sitesinden, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
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