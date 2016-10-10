 Teröre LANET – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Teröre LANET

    Teröre LANET
    , Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki terör saldırısını lanetledi. Bordo- mavili kulübün resmi internet sitesinden, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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