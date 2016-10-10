Castillo hırs yaptı
Bekleneni veremeyince yedek kulübesine düşen Fabian Castillo, formasını geri almak için tempo yükseltti. Son idmanlarda oldukça hırslı görünen Kolombiyalı oyuncu, Akhisar Belediyespor maçı öncesi ilk 11'i zorluyor. Castillo, Süper Lig'de 5 maçta toplam 359 dakika süre alırken, skora katkı yapamadı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Castillo hırs yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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