 Rus kondisyoner – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Rus kondisyoner

    Rus kondisyoner
    Medical Park'ta yeni kondisyoner göreve başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kondisyonerlik görevine son üç yıl Rusya'nın Lokomotif Kuban takımında görev yapan İlshat Melyaev getirildi" ifadelerine yer verildi. Bordo-mavili kulüp, bu dönemde Rus koç Sergei Bazarevich'i de takımın başına getirmişti.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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