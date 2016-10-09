Hedef 120 bin
Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, şu ana kadar yaklaşık 30 bin forma satıldığını belirterek, hedefin 120 bin forma satışı olduğunu söyledi.
Trabzonspor'da 20 Ağustos'ta satışa çıkan yeni sezon formaları ilgi görüyor. Bordo mavili kulübün Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, forma satışlarının beklenilen rakamlarla orantılı şekilde ilerlediğini bildirdi.
Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Aksoy, hedeflerinin 120 bin forma olduğunu ifade ederek, "Forma satışları oldukça iyi durumda. Saha sonuçları satışları etkiliyor ama şu anda beklediğimizle orantılı ilerliyor. Şu ana kadar yaklaşık 30 bin forma satıldı. Bir önceki sezona göre 3 kat daha fazla satış yaptık. 2010-11 sezonunda 79 bin adet forma satılmıştı. Bu sezon bu rakamın üzerine çıkmayı arzuluyoruz. Hedefimiz 120 bin forma satışı" dedi.
GELECEK SEZON FORMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Akyazı Stadı'nın açılması ve başarılı saha sonuçlarıyla birlikte satışların daha da artacağını düşündüklerini dile getiren Aksoy, "Anlaşma yaptığımız dernekler vardı. Onlar da forma almaya başladı. Şatışlardan memnunuz. En çok çubuklu ve beyaz formalar ilgi görüyor. Gelecek sezonun formaları için de çalışmalarımız başladı. Bir firma ile görüştük. Birkaç görüşmemiz daha olacak. Kasım'a kadar bu işi sonuçlandırmayı planlıyoruz. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Destek ne kadar çok olursa o kadar güçlü oluruz. Psikolojik olarak bile bu bizi kamçılıyor. Saha sonuçları bizleri de memnun etmiyor ama inşallah toparlanacağız. Bunu da hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
SHEİDAEV SİFTAH YAPAMADI
Yeni sezon öncesi kadrosuna 7 takviye yapan Trabzonspor'da yeni transferlerden Ramil Sheidaev, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk 6 haftada 18 kişilik kadroda kendine yer bulamadı. Bordo mavililerde Sheidaev'in ardından yeniler arasında en az süre alan isim 111 dakika ile İbanez olurken, Bero 316 dakika, Onazi 356 dakika, Castillo 359 dakika, Suk 410 dakika ve Durica ise 540 dakika sahada kaldı.
SARAL, ENGELLİ TARAFTARLARA SPONSOR OLDU
Trabzonspor Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Spor Toto Süper Lig'in 7'inci haftasında Avni Aker'de Akhisar Belediyespor ile oynayacakları maça gelmek isteyen tüm engelli taraftarların masraflarını karşılayacağını açıkladı. Saral, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Akhisar Belediyespor maçına gelmek isteyen tüm engelli kardeşlerimizin ulaşım, konaklama dahil tüm organizasyon sponsorluğunu üstleniyorum" dedi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:48
- Fener'den Sosa bombası!
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sdsadas1907 niye ki?sosa aynı başarıyı bir daha yakalayamayacak,yetenekli bir oyuncu değil sadece şansı yaver gitti.italyan savunmasına şans işlemez...
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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gökhan fenerliler bu adamlari hakediyor cünkü arkalarinda duruyorlar sikeye bulastirdilar fenerin adini kirletiler ama arkalarindalar demeki hakediyorlar ali koc saddetin saran gibi adamlar varken böyle adamlarin arkasinda duruyorlar aziz yildirim istifa etseydi sanki fener sahipsiz kalacakmis gibi davranildi bakin ne oldu ona destek verenleri bile stadtan kovdu bos stada oynuyor fener cünkü hakediyor
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Ugur hakan 45dk oynadı
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