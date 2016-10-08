 Katkı sağlarım – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Katkı sağlarım

    Katkı sağlarım
    Uzun uğraşlar ve 4 milyon dolarlık bir maliyetle kadroya katılan Fabian Castillo, şu ana kadar beklenen patlamayı yapabilmiş değil. Yıldız kanat oyuncusu, "'a büyük hedefler ve oynamak için geldim. Kulübede olmak tabii ki beni rahatsız ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Artık sahada takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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