Katkı sağlarım
Uzun uğraşlar ve 4 milyon dolarlık bir maliyetle kadroya katılan Fabian Castillo, şu ana kadar beklenen patlamayı yapabilmiş değil. Yıldız kanat oyuncusu, "Trabzonspor'a büyük hedefler ve oynamak için geldim. Kulübede olmak tabii ki beni rahatsız ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Artık sahada takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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