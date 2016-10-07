Sonuna kadar Yanal
TRT Spor'a konuşan Başkan Muharrem Usta, bir kez daha Ersun Yanal'a tam destek verdi.
İşte Usta'nın sözlerinden satır başları:
-Yeni bir takımız ve bunun dışında da birçok sıkıntıyla boğuşuyoruz. Tabii ki iyi gitmeyen şeyler olacak ama kimse de bizden teknik direktör değişikliği yapmamızı beklemesin.
- Geçmişte hocaları, futbolcuları ve yönetimleri gönderdik de ne oldu? Daha da kötüye gidildi. Trabzonspor'un başarısı istikrardan geçiyor ve biz de bunu ne pahasına olursa olsun yapacağız. Sonuna kadar Ersun Yanal ile devam edeceğiz.
- Trabzonspor'u devraldığımızda Beşiktaş'ın 'feda' sezonundaki döneminden daha kötüydü.
- Devre arasında takımın eksik bölgelerine mutlaka transfer yapılacak. Bunun için çalışmalara şimdiden başladık.
ÇÖZÜM ODASI
Trabzonspor'da krizden çıkmak için Ersun Yanal, tesislerde bütün futbolcularıyla baş başa görüşmeler yapmaya başladı. Sadece kendisi ve futbolcunun olduğu görüşmede bordo-mavili hoca, futbolcularının samimi konuşmasını, ne hissediyorsa anlatmasını ve sorunlarını dillendirmesini talep etti. Yanal'ın takım ile toplu bir görüşme yapması bekleniyor. Bu arada yönetimin, bu görüşmeler öncesi Yanal'a futbolculara yapılan ödeme planını da sunduğu öğrenildi. Böylelikle oyuncuların ödemeleri hakkında da bilgilenen Yanal, bunları da paylaştı.
-Yeni bir takımız ve bunun dışında da birçok sıkıntıyla boğuşuyoruz. Tabii ki iyi gitmeyen şeyler olacak ama kimse de bizden teknik direktör değişikliği yapmamızı beklemesin.
- Geçmişte hocaları, futbolcuları ve yönetimleri gönderdik de ne oldu? Daha da kötüye gidildi. Trabzonspor'un başarısı istikrardan geçiyor ve biz de bunu ne pahasına olursa olsun yapacağız. Sonuna kadar Ersun Yanal ile devam edeceğiz.
- Trabzonspor'u devraldığımızda Beşiktaş'ın 'feda' sezonundaki döneminden daha kötüydü.
- Devre arasında takımın eksik bölgelerine mutlaka transfer yapılacak. Bunun için çalışmalara şimdiden başladık.
ÇÖZÜM ODASI
Trabzonspor'da krizden çıkmak için Ersun Yanal, tesislerde bütün futbolcularıyla baş başa görüşmeler yapmaya başladı. Sadece kendisi ve futbolcunun olduğu görüşmede bordo-mavili hoca, futbolcularının samimi konuşmasını, ne hissediyorsa anlatmasını ve sorunlarını dillendirmesini talep etti. Yanal'ın takım ile toplu bir görüşme yapması bekleniyor. Bu arada yönetimin, bu görüşmeler öncesi Yanal'a futbolculara yapılan ödeme planını da sunduğu öğrenildi. Böylelikle oyuncuların ödemeleri hakkında da bilgilenen Yanal, bunları da paylaştı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:31
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