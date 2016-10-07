 Sonuna kadar Yanal – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Sonuna kadar Yanal

    Sonuna kadar Yanal

    TRT 'a konuşan Başkan Muharrem Usta, bir kez daha 'a tam destek verdi.

    İşte Usta'nın sözlerinden satır başları:
    -Yeni bir takımız ve bunun dışında da birçok sıkıntıyla boğuşuyoruz. Tabii ki iyi gitmeyen şeyler olacak ama kimse de bizden teknik direktör değişikliği yapmamızı beklemesin.
    - Geçmişte hocaları, futbolcuları ve yönetimleri gönderdik de ne oldu? Daha da kötüye gidildi. 'un başarısı istikrardan geçiyor ve biz de bunu ne pahasına olursa olsun yapacağız. Sonuna kadar ile devam edeceğiz.
    - Trabzonspor'u devraldığımızda 'ın 'feda' sezonundaki döneminden daha kötüydü.
    - Devre arasında takımın eksik bölgelerine mutlaka transfer yapılacak. Bunun için çalışmalara şimdiden başladık.

    ÇÖZÜM ODASI
    Trabzonspor'da krizden çıkmak için Ersun Yanal, tesislerde bütün futbolcularıyla baş başa görüşmeler yapmaya başladı. Sadece kendisi ve futbolcunun olduğu görüşmede bordo-mavili hoca, futbolcularının samimi konuşmasını, ne hissediyorsa anlatmasını ve sorunlarını dillendirmesini talep etti. Yanal'ın takım ile toplu bir görüşme yapması bekleniyor. Bu arada yönetimin, bu görüşmeler öncesi Yanal'a futbolculara yapılan ödeme planını da sunduğu öğrenildi. Böylelikle oyuncuların ödemeleri hakkında da bilgilenen Yanal, bunları da paylaştı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:31
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