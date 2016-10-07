 PFDK'dan Ersun Yanal'a kötü haber – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    'dan 'a kötü haber

    PFDK'dan Ersun Yanal'a kötü haber
    Tahkim Kurulu, 'ın 2 maçlık cezasını onadı. Bordo-mavili hocaya, Konya maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin lira para cezası vermişti. Yanal, Akhisar sınavında da tribünde olacak.

    PFDK KLASİĞİ! YİNE CEZA KESTİ
    Hemen her hafta 'a cezalar veren PFDK, bu haftayı da boş geçmedi. Kurul, "Trabzonspor'a, Karabük ile deplasmanda oynadığı lig maçında taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle 20 bin TL ceza verildi. Ayrıca misafir tribününe girenler bir sonraki deplasman maçına giremeyecek" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
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