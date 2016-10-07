Kadroya neşter vuruluyor

Trabzonspor’un teknik patronu, beklentileri karşılayamayan Mustafa Yumlu, Mehmet Ekici, Muhammet Demir ve Jun Suk gibi isimleri kulübeye çekecek

Bordo-mavili takımda milli aranın ardından kadroda büyük bir revizyon planları yapılıyor. Ligdeki kötü gidişata 'dur' demek isteyen Trabzonspor'da milli aranın ardından Akhisar Bld ile ligde oynanacak olan maçta Ersun Yanal'ın ilk 6 haftaya göre çok farklı bir 11 sahaya süreceği iddia ediliyor. Yanal'ın ilk 6 haftada beklentileri karşılayamayan futbolcuları kızağa çekeceği belirtildi. Tücrübeli hocanın Mustafa Yumlu, Mehmet Ekici, Muhammet Demir ve Suk gibi oyuncuları dinlendirmeyi planladığı kaydedildi. Milli maç arasında büyük değişime takımını hazırlayacak olan deneyimli teknik adamın gol sorununu çözmek için de taktiksel değişikliğe gitmeyi düşündüğü ifade edildi.



SİSTEM DEĞİŞİYOR

4-2-3-1'i ağırlıklı olarak deneyen tecrübeli teknik adamın, 4-3-3 sistemine geçerek hücum hattını kalabalık tutmaya çalışacağı öğrenildi.